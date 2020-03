Fehér overallos csalók járják Budapestet

Nem élete legjobb döntését hozta a 17 éves fiú, aki kéz alól szerzett magának autót és rendszámtáblát is.

Bejelentés érkezett a rendőrségre 2020. január 10-én délután, hogy Veszprémben, az Egyetemvárosban egy parkoló autót megrongáltak, betörték több ablakát. Mivel a bejelentést nem a tulajdonos tette, ezért az intézkedő rendőr a jármű forgalmi rendszáma alapján próbálta felvenni a kapcsolatot a sértettel. Az ellenőrzés során azonban a járőr megállapította, hogy a gépkocsira felszerelt rendszám eredetileg egy másik autóra lett kiadva – számol be az esetről a police.hu

Ha már ez is kiderült, a veszprémi nyomozók felkutatták a megrongált autó tulajdonosát: így derült ki, hogy a 17 éves megyeszékhelyi lakos rendszám és okmányok nélkül vásárolta meg a kocsit egy ismerősétől, még 2019 decemberében. A kamasz hazavitte a frissen szerzett autót, majd szerzett hozzá egy pár rendszámtáblát is. A Veszprémi Rendőrkapitányság az ügyben egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt indított nyomozást, amit a napokban befejeztek, így az ügyben vádemelés jöhet. Az autót megrongáló garázdát azonban nem sikerült megtalálni: ebben az esetben jelenleg is ismeretlen tettes ellen zajlik szabálysértési eljárás.