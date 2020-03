Síelt, majd operált is a koronavírussal fertőződött rektor Szegeden

A professzor óvatlansága miatt a Rektori Hivatal munkatársainak karanténba kell vonulniuk, és berendelték tesztre a fül-orr-gégészeti klinika dolgozóit.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt – írja a Magyar Hang . Szombaton az RTL Híradó számolt be arról, hogy Ausztriában volt síelni a Szegedi Tudományegyetem egyik orvosa, és amikor hazajött, nem vonult karanténba, hanem bement dolgozni. A csatorna nem közölte az orvos nevét, csak annyi derült ki a riportból, hogy az egyetem egyik vezetőjéről van szó. A portál szerint Rovó Lászlót – aki egyébként a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója is –, csak jóval azt követően vetették alá vizsgálatoknak, hogy produkálta a koronavírus tüneteit. A professzor óvatlansága miatt a Rektori Hivatal munkatársainak karanténba kell vonulniuk. Félő ugyanakkor, hogy a további fertőzésveszély kockázata ezzel csak részben mérsékelhető, hiszen Rovó vírushordozóként bejárt az általa vezetett klinikára és operált is. Ezért szombaton a berendelték tesztre a fül-orr-gégészeti klinika dolgozóit. A rektor az utóbbi napokban a koronavírus miatt folyamatosan tárgyalt az egyetem, illetve a klinikák vezetőivel, akiket így szintén megfertőzhetett. Rovó rektorként egyébként az egyetemi Coronavirus Ügyi Operatív Bizottságot is vezeti, amely a klinikák és egyetemi intézmények védelmi intézkedéseit hivatott meghatározni és azokat betartatni.