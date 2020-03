Kim Lane Scheppele Orbán törvényéről: Diktatúra!

A koronavírus egyetlen hét alatt felismerhetetlenül megváltoztatta a liberális szigetország életét.

Az Egyesült Királyságban március harmadik vasárnapján ünneplik az édesanyákat, de ahogy most minden más nap, ez is gyökeresen eltér a hagyományostól. Boris Johnson kormányfő szombat este drámai üzenetben fordult a lakossághoz. Felszólította a családokat, hogy adják az "egyetlen lehetséges ajándékot" a mamáknak: "tartsák távol magukat". Mint mondta, "ez alkalommal a legjobb, ha felhívjuk őket videótelefonon, Skype-on, elkerülve a szükségtelen fizikai kapcsolatot és közelséget. Miért? Mert ha az édesanya idős vagy beteges, a statisztikák alapján sokkal nagyobb valószínűséggel hal bele a koronavírusba. Nem takargathatjuk el, vagy vonhatjuk be cukormázzal ezt a fenyegetést". Így, ahogy e sorok írója is, csak a virágküldő szolgálatok hatékonyságában bízva várhatta a csengő megszólalását és a bukéta megérkezését a küszöbre. Az Anyák napja elhanyagolható részlet a koronavírus gyors terjedésének megakadályozására, illetve a helyzet kezelésére hozott monumentális változások között. Az elmúlt tíz napban bejelentett újabb és újabb szigorítások oly sok más országhoz hasonlóan lenullázták a britek megszokott életformáját. Péntektől bizonytalan időre bezárt az iskolák túlnyomó többsége, - habár a nélkülözhetetlen dolgozók gyermekei, mintegy egymillióan továbbra is bejárhatnak, - és befejeződött az egyetemi tanév. Ugyancsak a péntek esti fájrontot követően nem nyitnak ki az éttermek és a közösségi élet bázisai, a helyi kocsmák. Üzleti és szabadidős utazók híján és éttermeik becsukásával értelmetlen üzemeltetni a szállodák jó részét. Sorban teszik ki a "zárva" táblát az ikonikus áruházak, a Harrods, Selfridges és John Lewis. Ha erre e sorok írásáig nincsenek is kötelezve, a higiéniai veszélyektől tartó, vagy "szociális távoltartásra" ítélt 70 éven felüli kliensek kiesése miatt szünetelnek a "szépségipari" szolgáltatások, de lehetetlenné vált a közösségi testedzés is a konditermek lelakatolásával. Ilyen drasztikus intézkedéseket eddig háborús kormányok sem hoztak. Vasárnap reggeli Sky News-interjújában Robert Jenrick lakásügyi miniszter úgy fogalmazott, hogy a "kormány továbbra is szabad társadalomban szeretne élni, de ha az emberek nem fogadják meg a tanácsokat, más lehetőségeket is meg kell fontolni", azaz felmerülhet a kötelező és szankcionált lezárás. Amit másként, mint lélegzetelállítónak nehezen lehetne leírni, az a december 12-én nagy többséggel megválasztott konzervatív vezetés békeidőben példátlan állami beavatkozása a gazdaságba. A Sunday Times szerint Boris Johnson és a csak néhány héttel ezelőtt hivatalba lépett, mindössze 39 éves pénzügyminiszter, Rishi Sunak "tovább ment, mint Clement Attlee 1945-ben, vagy Gordon Brown és Alistair Darling a 2008-2009-es pénzügyi válság idején". Egyetlen kormány sem vállalt olyan nyílt végű kötelezettséget, hogy magára vette a különben elbocsátásra ítélt munkavállalók 80 százalékának fizetését március 1-ig visszamenőleg, maximum 2500 font erejéig. A Chancellor of the Exchequer nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy "nem hagyja cserben" a rászorultakat. Az új kormányzati szlogen, a "minden lehetségest megteszünk" jegyében többek között megemelik a különböző segélyeket egyesítő ún. Universal Creditet és megakadályozzák a bérleti díj kipengetésével elmaradó lakók kiakolbólítását. A koronavírusban megbetegedettek számának 5000, az elhunytaké 250 fölé emelkedésével járó válsághelyzet váratlan rossz és jó tulajdonságokat egyaránt kihozott a szigetország lakosságából. Az elmúlt egy hétben az utolsó hagymáig lecsupaszított polcok fogadják a szupermarketek vásárlóit. Gyümölcs zöldség, hús, kenyér, tartós tej, konzerv, rizs, száraztészta, tojás nem kapható, de fájdalmas hiánycikkek a tisztasági szerek is. A kormány minden kérlelése és a józan ész ellenére pánikvásárlás folyik, az emberek egymilliárd font értékű kaján "ülnek". Abban a pillanatban, hogy az árut kipakolják, a "sáskák" el is kapkodják. Több lánc kényszerült korlátozó lépések bevezetésére, például egy-egy termékből legfeljebb hármat lehet vásárolni. Elsőbbséget igyekeznek adni az élemedett korban lévőknek és az ún. kulcsfontosságú dolgozóknak, az egészségügyben, oktatásban, rendfenntartásban foglalkoztatottaknak. Pozitív fejlemény viszont, hogy országszerte rengeteg spontán kezdeményezés és jótékonysági felajánlás indul a társadalom kiszolgáltatottabb tagjainak támogatására. A Népszava londoni tudósítójának lakhelyén például Facebook csoport alakult, melyhez a segítséget nyújtani képesek és arra rászorulók egyaránt csatlakozhatnak. Feltétel, hogy nem jöhet létre fizikai kontaktus vagy készpénzes fizetés.