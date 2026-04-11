Magyarországnak ugyanúgy alkotmányos forradalomra lesz szüksége, mint 1989-90-ben – nyilatkozta lapunknak Kim Lane Scheppele professzor, a hazai jogi berendezkedés legismertebb amerikai szakértője.
Az amerikai alkotmányjogász szerint a kormányfő most mindent megkap, amiről eddig csak álmodott, de ő is tudja, hogy az ország nincs felkészülve arra, ami következik.
Orbán Viktor elkalkulálhatta magát az európai választásokkal és a túlóratörvénnyel kapcsolatban – mondta Kim Lane Scheppele, a Princenton Egyetem tanára.
Jogi és diplomáciai értelemben is van legalitása az Egyesült Államok kormányának Magyarországot, illetve a hazánkban 2010 óta végbement alkotmányos változásokat és a kormányzati intézkedéseket kritizálni. Ezt nemcsak a lapunknak nyilatkozó Kim Lane Scheppele alkotmányjogi szakértő állította a két ország által szentesített nemzetközi egyezségekre hivatkozva, hanem Charles Gati is egyértelművé tette, amikor a politológus professzor emlékeztetett arra: a magyar kormány tagjai ugyanúgy megfogalmazzák álláspontjukat más államok ügyeivel kapcsolatban. Hiába védik tehát a kabinetet fizetett amerikai lobbistái, Washington nem lépte túl a neki adott diplomáciai kereteket, a bíráló hangnem ráadásul a magyar külügyet is gyakran jellemzi.
Az amerikai álláspont nem függ attól, ki vezeti éppen az amerikai nagykövetséget - írta a lapunknak emailben adott interjújában Kim Lane Scheppele. A Princeton Egyetem alkotmányjogász professzora szerint a magyar kormány aligha kifogásolhatja, amikor az Egyesült Államok azt teszi, amit kifejezetten engedélyez számára több nemzetközi megállapodás, azaz hogy felügyeli a demokratikus intézményrendszer állapotát és az emberi jogok érvényesülését Magyarországon. A kritikák ráadásul jogosak.
Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász The New York Times-blogján kedden megjelent vendégpublikációjában Kim Lane Scheppele, a Princetoni Egyetem jogászprofesszora azt írta, hogy "az elmúlt öt évben a Fidesz annyi törvénybe építette bele a kétharmados szupertöbbség követelményét, hogy Magyarország mindennapi kormányzása csaknem lehetetlen kétharmad nélkül".
Magyarország és a politika vége - miként hajtott végre alkotmányos puccsot és teremtett egypárti államot Orbán Viktor - ezzel a címmel közölt elemzést az USA legpatinásabb folyóiratában, a The Nation-ben Kim Lane Scheppele.
A magyar választásokról készült elemzés 5., zárórészében Kim Lane Scheppele az egyenlőtlen kampányt veszi sorra, miután az szintén erősen a Fidesz felé billenti a mérleget. Az amerikai Princeton egyetem professzora a New York Times Krugman-blogján írt cikkeiben tételesen elemezte az Orbán-kormány által kialakított, új választási szisztémát.