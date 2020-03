"Apám feláldozta magát. Nyugdíjas volt már" - Meghalt egy koronavírusos orvos Franciaországban

Az amerikai alkotmányjogász szerint a kormányfő most mindent megkap, amiről eddig csak álmodott, de ő is tudja, hogy az ország nincs felkészülve arra, ami következik.

A magyar országgyűlés elé beterjesztett, a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény semmivel nem járul hozzá a magyar egészségügy megerősítéséhez, ellenben erős felhatalmazást ad Orbán Viktornak arra az esetre, ha és amikor a magyarok majd felemelik szavukat, amiért kormányuk nem védte meg őket az elkerülhető veszteségektől – értékeli a következő napokban minden bizonnyal hatályba lépő rendkívüli rendelkezést Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem alkotmányjog professzora. Az írás a Yale Egyetem emeritus történelemprofesszora, S. Balogh Éva által a magyar eseményekről vezetett angol nyelvű Hungarian Spectrum blogon jelent meg, és megállapítja, hogy a rendkívüli felhatalmazás révén Orbán erővel alátámasztott, drákói jogszabályokkal csaphat le saját lakosságára. A törvény megadja neki azt a teljes körű diktátori felhatalmazást, amelyre hatalma megtartásához szüksége lehet. Kim Lane Scheppele hosszú évek óta foglalkozik a demokrácia és a jogállam magyarországi állapotával és rendszeresen bírálja Orbán Viktor berendezkedését. Már véleménye első sorában megállapítja, hogy a magyar kormányfő „sosem hagy pocsékba menni egy válságot”. A mostani, számára diktátori felhatalmazást adó törvény bűncselekménnyé nyilvánítja és öt évig terjedő börtönnel sújtja azt aki "nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy valós tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa". A karanténszabályok megsértéséért szintén öt, de ha halálesetet okoz, akkor akár nyolc év is járhat. Orbán eddigi, a sajtószabadság korlátozását mutató politikája azt a gyanút kelti, hogy ez a cikkely a független magyar sajtó maradéka ellen irányul és akár a Magyarországról tudósító külföldi újságírókra is értelmezhető. A kormányzati álláspontot visszhangozó, államilag ellenőrzött média már eddig is sürgette a független versenytársak megbüntetését. Az amerikai alkotmányjogász aggályosnak tartja, hogy a homályosan megfogalmazott jogszabály esetleg lehetővé teszi a kormányzati intézkedését hatékonyságát bíráló, vagy azoknak a járvánnyal való összefüggését megkérdőjelező személyek elleni fellépést. Azt ugyanis a kormány dönti el, hogy minek van köze a járványhoz. Az ügyészeknek, akik eddig is miniszterelnök megbízható barátaiként viselkedtek, nagy szabadságuk lesz annak elbírálásában, hogy mi minősül a törvény hatálya alá eső cselekménynek, s a két új büntetési tétel a szükségállapot után is megmaradna. A legnagyobb veszélyt azonban a hatalmi ágak szétválasztását felszámoló, az alkotmányos és demokratikus kormányzás látszatát is megszüntető paragrafusok jelentik. Az alkotmányos és demokratikus kormányzás lényegét tekintve már eddig sem létezett, de az új törvény alapján Orbán végképp teljesen egyedül, rendeleti úton kormányozhat, törvényeket függeszthet fel és új jogszabályokat találhat ki. Vagyis mindegy, hogy mi áll a törvényekben, Orbán azt tehet, amit csak akar, végképp félreállítja a parlamentet. Scheppele azt ajánlja, mindenki figyelje a Magyar Közlönyt, mert a törvény életbe lépésével az országgyűlés minden addigi rendeletet is elfogad, azokat is, amelyeket netán a következő napokban „csempésznek be” a hivatalos jogszabályok közé. A parlament később sem léphet fel egyszerűen a rendkívüli intézkedések ellen, hiszen ahhoz kétharmados többségre lenne szükség, ráadásul a vészhelyzet idején sem időközi vagy helyi önkormányzati választást, sem népszavazást nem lehet majd tartani, sőt, akár a menetrend szerinti (2022-es) országgyűlési választások is elmaradhatnak. Az amerikai professzor szerint a kormányok világszerte rendkívüli jogszabályokat léptetnek életbe. Orbáné azonban különbözik ezektől, amit az is magyaráz, hogy a kormányfő tisztában van a magyar egészségügy összeomlás előtti állapotával és a COVID-19 vírus jelentette veszéllyel. Bár most Orbán „mindent megkap, amiről csak álmodott”, kétségkívül tudja, hogy az ország nincs felkészülve arra, ami következik.