Több éves negatív rekordok a gazdaságban

Márciusban (még) meglepően kevéssé csökkent a GKI konjunktúraindexe, az üzleti várakozások kissé romlottak, a fogyasztóiak változatlanok maradtak, aminek okát abban látja a cég, hogy a felmérésre még a vészhelyzet bejelentése előtt került sor. Ugyanakkor az üzleti várakozások hat és fél év óta először így is a negatív tartományba kerültek, vagyis valamivel több cég látta gazdaságilag rosszabbnak, mint jónak a jövőt. A magyar gazdaság jövőjének megítélése viszont nagyon jelentősen, a 2008 októberihez hasonló mértékben zuhant – közölte a GKI gazdaságkutató. Az üzleti szférán belül minden ágazat várakozásai romlottak, a szolgáltatásoké azonban csak hibahatáron belül. Az iparban márciusban a februári korrekció után, a januári alá csökkent a bizalmi index. Az elmúlt időszak termelésének megítélése javult, a termelési kilátásoké viszont látványosan rosszabb lett. A készletekről, valamint a rendelésállományokról alkotott vélemény – beleértve az exportot is – kissé kedvezőbb lett. Az építőipari várakozások márciusban számottevően, 38 havi mélypontjukra estek. A magas- és mélyépítő cégek is borúlátóbbá váltak. Márciusban a kereskedelmi bizalmi index gyorsuló ütemben csökkent. A szolgáltatói bizalmi index márciusban alig mérséklődött, de az általános üzletmenet, az előző és a következő időszak forgalmának megítélése egyaránt romlott. A turisztikai cégek viszont nagyon pesszimisták lettek. A foglalkoztatási szándék főleg az iparban, de az építőiparban is jelentősen, a kereskedelemben kissé gyengült, a szolgáltató cégeknél viszont erősödött. A magyar gazdaság jövőjének megítélése márciusban drámaian romlott, főleg a szolgáltató és ipari cégeknél, a fogyasztók körében viszont (március elején) még kissé javult. A GKI fogyasztói bizalmi index február után márciusban is változatlan, meglehetősen optimista maradt. A lakosság saját pénzügyi helyzetét kissé rosszabbnak, megtakarítási képességét viszont jobbnak látta, mint februárban – igaz ez még vészhelyzet előtt volt így, azóta mindez hatalmasat változott.