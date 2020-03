Szabad szemmel: Orbán lépése megmutatja, hogy egy vírus a jogállamot is képes felszámolni

New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban is mobilkórházakat állítanak fel.

Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít – jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján. Az amerikai elnök arról számolt be a Fehér Házban, hogy Gavin Newsom kormányzó kérésére New York és Washington után nemsokára Kaliforniát is katasztrófa sújtotta területté nyilvánítja. Ez az jelenti, hogy ezek az államok szövetségi anyagi segítséget is kapnak a vírus terjedése elleni küzdelemre és a betegek kezelésére. Donald Trump hangsúlyozta a szövetségi előírások betartásának fontosságát, kiemelve, hogy mindenkinek, a fiatalabb korosztályoknak is tartózkodniuk kell a társas rendezvényektől, nem szabad utcára vagy akár otthon tartott baráti összejövetelekre menniük.



„Az ország nagy kihívások előtt áll” – fogalmazott.

A járványt „nemzeti próbatételnek” nevezte, és megismételte, hogy „láthatatlan ellenség” ellen kell harcolni. Hangsúlyozta a Nemzeti Gárda szerepét, és azt közölte, hogy az országos katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) mozgósításának költségeit New Yorkban, Kaliforniában és Washington államban teljes egészében a szövetségi kormány finanszírozza. A sajtókonferencián részt vett Mike Pence alelnök, Jerome Adams tisztifőorvos, Robert Redfield, a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC), valamint Peter Gaynor, a FEMA vezetője. Az elnök közölte, hogy a kormányzat „minden rendelkezésre álló eszközt” igénybe vesz. Utalt a magánszektor közreműködésére, kiemelve az észak-karolinai székhelyű Honeywell hozzájárulását. Aláhúzta, a cég megkezdte több millió M95-ös, vagyis orvosi használatra alkalmas maszk gyártását, a kiszállítások már a hétvégén megindulnak. Peter Gaynor elmondta: a vállalat vezetői pénteken jelentkeztek, hogy segítenének, s a kormányzat azonnal megkötötte velük a szerződést, a gyártás szombaton már teljes gőzzel folyt. Gaynor bejelentette azt is, hogy a kormány által megígért egyik kórházhajó a jövő héten már a kaliforniai Los Angelesben lesz. Mike Pence arra sürgette a magánlaboratóriumokat, hogy a vírusteszteket részesítsék előnyben, s egyben közölte azt is, hogy eddig 254 ezer amerikai állampolgáron végezték el ezt. Hozzáfűzte, a külügyminisztérium irányításával, chartergépek igénybe vételével tart a külföldön rekedt amerikaiak hazahozatala. Később újságírói kérdésre válaszolva Trump jónak nevezte a viszonyát a kínai vezetővel, de kiemelte, örült volna, ha Kína időben nyilvánosságra hozza a járványra vonatkozó információkat, mert ezzel időben megkezdődhetett volna a felkészülés. A sajtókonferencia előtt nem sokkal Louisiana és Ohio állam kormányzói jelentették be, a járvány terjedése miatt elrendelték, hogy senki nem hagyhatja el az otthonát, kivéve a létfontosságú tevékenységet végzőket. Ezzel így már összesen



mintegy százmillió amerikai, azaz a lakosság egyharmada kényszerül otthon maradni.

Eddig ugyanis Connecticutben, New Yorkban, New Jerseyben, Illinois-ban és Kaliforniában vezettek be hasonló intézkedéseket.