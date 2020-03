Orbán Viktor is részt vesz az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján

A tájékoztató 11 órakor kezdődik.

Hétfőn is sajtótájékoztatót tart a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs. A tájékoztató ezúttal 11 órakor kezdődik, és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz rajta. A kormány járványügyi oldalán megjelentszerint újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), és újabb idős, krónikus betegségben szenvedő férfi hunyt el. A közlemény emlékeztetett rá, hogy a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatértek, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.