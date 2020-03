Megoldanák a Csomolungma szemétproblémáját, miután le kellett fújni a hegymászószezont

Az egyébként is veszélyeztetett állatfaj példányai érzékenyek az embereket megbetegítő légzőszervi betegségekre, már egy egyszerű megfázás is megölheti őket.

Ahogy a koronavírus egyre több embert fertőz meg világszerte, állatvédők arra hívták fel a figyelmet, hogy egy egyébként is veszélyeztetett állatfaj, az afrikai hegyi gorillák szintén érzékenyek lehetnek a koronavírus okozta szövődményekre.

A kongói Virunga Nemzeti Park ad otthont a világon vadon élő hegyi gorillák egyharmadának. A parkot június 1-jéig bezárták a látogatók előtt tudományos szakértők ajánlására hivatkozva, akik szerint a főemlősök, köztük a hegyi gorillák is érzékenyek lehetnek a koronavírus-fertőzésre. A szomszédos Ruandában szintén három olyan nemzeti parkot zártak be átmenetileg a turisták és kutatók előtt, ahol főemlősök, köztük gorillák és csimpánzok élnek.

A hegyi gorillák hajlamosak néhány légzőszervi betegségre, amely az embereket megbetegíti. Egy egyszerű megfázás akár meg is ölhet egy gorillát a Természetvédelmi Világalap (WWF) tájékoztatása szerint, éppen ezért a turistákat általában nem is engedik a gorillák közvetlen közelébe.

Bár Kongó, Uganda és Ruanda számára is nagyon fontos bevételi forrást jelent az idegenforgalom, a koronavírus-járvány miatt a területükön élő hegyi gorillák védelmében is korlátozó intézkedéseket vezettek be ezekben az országokban. „Tudjuk, hogy a gorillák nagyon érzékenyek az emberi betegségekre. Ha valaki megfázott vagy influenzás, nem mehet a közelükbe. Előfordul, hogy a koronavírus-fertőzés tünetei sokáig nem jelentkeznek, ami veszélyt jelenthet a gorillákra” – figyelmeztetett Paula Kahumbu, a kenyai központú WildlifeDirect állatvédő csoport vezetője.

Egy ugandai állatvédő, Gladys Kalema-Zikusoka pedig emlékeztetett az Ohiói Egyetem kutatóinak tanulmányára, amely kimutatta, hogy a gyakorlatban a gorillák védelmére hozott intézkedések nem elég hatékonyak. A turisták szinte mindig megszegik a gorilláktól való legalább 7 méteres távolságtartás szabályait. Az esetek 60 százalékában az emberek mennek túl közel a gorillákhoz, 40 százalékában pedig a gorillák az emberekhez – írták a kutatók. A megelőző intézkedések között azt is ajánlották, hogy a turisták mindig viseljenek maszkot a gorillák biztonsága érdekében.

Ugandában ugyan nem fújták le a gorillaturizmust, de a helyi vadvédelmi hatóság szerint erre nem is volt szükség, mivel a koronavírus-járvány miatt annyira visszaesett az idegenforgalom. Ugyanerről számoltak be a ruandai utazásszervezők is.

A hegyi gorillák 1996 óta tartoznak a súlyosan veszélyeztetett fajok közé, bár az állatvédelmi intézkedéseknek köszönhetően számuk már elkezdett növekedni. A WWF 2019 decemberében publikált adatai szerint 1063 hegyi gorilla él a vadonban. Néhányan azonban attól tartanak, hogy a koronavírus-járvány idején az idegenforgalomból származó bevételek elvesztése a főemlősöket jobban kiszolgáltatja majd az orvvadászoknak.