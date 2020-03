Leáll két világcég magyarországi gyára

Több száz kölcsönzött munkásától vált meg a Suzuki. A szakszervezetek védelmet követelnek a dolgozóknak is.

Pénteken még az esztergomi Suzuki gyárban dolgozott, hétfőtől viszont nem csak munkanélkülivé vált, de otthon nélkül is maradt több száz olyan munkavállaló, akit kölcsönzött munkaerőként foglalkoztattak az üzemben. A Suzuki gyárban, csakúgy, mint a többi hazai autógyárban, hétfőtől leáll a termelés . Emiatt a céga kölcsönzött munkaerőre vonatkozó igényét. A kölcsönző cég pedig a vele szerződésben álló dolgozóknak mondott fel:munkásszállást hétfő reggelig el kell hagyniuk – mondta el lapunknak László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. A kölcsönzött munkaerőként dolgozók a koronavírus-járvány kitörése előtt sem voltak már túl jó helyzetben az autóiparban, az ágazatból érkező rossz hírek hatására tavaly ezres nagyságrendben váltak meg tőlük a cégek – emlékeztet László Zoltán, aki szerint összességében ismét több mint ezer kölcsönzött munkavállalót érinthetnek a gyárleállások miatti leépítések. Ezek a dolgozók zömmel Kelet-Magyarországról, Ukrajnából vagy Szerbiából érkeztek. Vannak közöttük volt állami gondozottak, akiknek a munkásszálló jelenti az otthonukat. Nekik most nincs hová menniük – hívta fel a figyelmet a szakszervezeti vezető. A Suzuki a fentiekre reagálva azt közölte:a leállás idejére – állásidő,biztosított a bérfizetés. A munkaerő kölcsönző cégeknek ugyanakkor jelezték: a koronavírus miatt szolgáltatásaikat szüneteltetik, de a termelés újraindulásakor a kölcsönzött állomány tagjaira is számítanak. Azoknak, akik a határzár miatt nem tudnak hazamenni, lakhatási támogatást ígér a cég, amely közlése szerint törekszik arra, hogy a bérelt munkaerő közül minél többen kerüljenek át a Suzuki állományába. Az Átlátszó eközbena komlói RÁK Antenna Gyártó Kft. – a Suzuki egyik beszállítója – pénteken tömeges leépítést jelentett be, és mintegy 120 munkavállalójától válik meg egyszerre. A dolgozóknak állítólag azt javasolták, ha később vissza akarnak menni dolgozni, jobban teszik, ha aláírják a közös megegyezést, amivel egyúttal a végkielégítésről is lemondanak. Ezt sokan meg is tették abban bízva, hogy a leállás csak átmeneti, és hamarosan újra felvehetik a munkát. László Zoltán szerint az ilyen „közös megegyezéseket” a dolgozók félelemből írják alá, azok nem szolgálják az ő érdekeiket. A Vasas ezért azt javasolja a dolgozóknak, ne írjanak alá semmilyen, a koronavírusra hivatkozva eléjük tolt papírt addig, amíg nem beszéltek egy szakszervezeti tisztségviselővel. A Vasas Orbán Viktor miniszterelnök figyelmét is felhívta: a munkahelyek és a dolgozók védelmében szükség volna arra, hogykörnyező országokban ezt már bevezették, a magyar kormány azonban mindeddig nem jelentett be ilyen lépéseket. Az eddigi intézkedések pedig a négy nagy hazai szakszervezeti konföderáció szerint nem elégségesek, és részben nem is megfelelőek. A Magyar Szakszervezeti Szövetség, a LIGA Szakszervezetek, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, valamint a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma közös nyilatkozata szerint az, hogy a munkáltató a munkaidő-beosztást bármikor módosíthatja, olyan aránytalan rugalmasságot vár el a munkavállalótól, amely sokszor éppen a jelenlegi helyzetben nem megvalósítható. Aaz Mt. teljes felfüggesztését lehetővé teszi – sorolják a szakszervezetek. Szerintük elfogadhatatlan, hogy a jogalkotó éppen most hagyja védtelenül a munkavállalókat, hiszen ők a jelenlegi helyzetben nem egyenrangú tárgyalófelei a munkáltatónak. A szakszervezetek hangsúlyozzák: nem csak a munkahelyeket, hanem a munkavállalókat is meg kellene védeni. A fenti rendelet módosítása mellett meg kell oldani azt is, hogy a gyermekek szülei a jövedelmük megtartása mellett maradhassanak otthon, ehhez a kormánynak segítséget kell nyújtania a kis- és közepes vállalkozásoknak – hangsúlyozzák a szakszervezetek, amelyek haladéktalanul egyeztetéseket követelnek.