Operatív törzs: világszerte 218 magyar van karanténban, büntetik a rémhír-terjesztőket

A kijárási tilalomról egyelőre nem hoznak döntést, és a boltok nyitva tartásának további korlátozását sem tervezik.

Európában 188, a kontinensen kívül pedig további 30 magyar állampolgár van karanténban – közülük 187-et Ausztriában, egy főt pedig Németországban, hangzott el az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, ahol Orbán Viktor bejelentése után Müller Cecília országos tiszti főorvos és Lakatos Tibor rendőr ezredes tartott beszámolót. Világszerte 218 magyar állampolgár van karanténban. A rendőrök a határokon több mint négyezer emberrel szemben rendelték el a hatósági házi karantént, ezeket 22,5 ezerszer ellenőrizték, és száz emberrel szemben a hatósági házi karantén szabályainak megsértése miatt kellett szabálysértési feljelentést tenniük. Az újságírók nélkül megtartott esemény részben a megszokott rend szerint zajlott: Müller Cecília ezúttal sem tájékoztatott a járvány területi megoszlásáról, mondván, sokféle modellszámítás létezik, és ezek közül valamit kiválasztani „csak találgatásokra adna okot.” (Tegyük hozzá, a területi adatok közlése a környező országokban nem jelent problémát).

Az viszont elhangzott, hogy

nincs olyan megye, ahol ne találtak volna fertőzött személyt, így az ország egyre közelebb kerül a járvány harmadik szakaszához, a tömeges megbetegedés fázisához.

A betegek közül ráadásul sokan talán azt sem tudják, hogy fertőzöttek vagy hordozók, mert tünetmentesek. A kórházak ezért felkészültek kapacitásaik növelésére, hogy elláthassák növekvő számú középsúlyos vagy intenzív betegek csoportját.



Müller arra is kitért, hogy azoktól vesznek mintát, akik gyanúsak koronavírus-fertőzés szempontjából.

Hogy ki a gyanús, azt a háziorvos dönti el – folytatta a tiszti főorvos –, ő konzultál a mentővel, infektológussal, és ha szükséges, ezután az OMSZ mintavételes mentőkocsija is házhoz megy a beteghez. Az izolációra Müller szerint azért van nagy szükség, mert így laposíthatják a járványgörbét, és egyszerre nem zúdul rá a kórházakra a betegek óriási, elláthatatlan tömege.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, 4000 itthoni karanténban élő magyart eddig 22 ezer alkalommal ellenőrizték a hatóságok, és 100 személy ellen kellett eljárást indítani a karantén elhagyása miatt. Folyamatosan ellenőrzik az üzletek nyitvatartását is, itt 24 esetben tettek feljelentést és többször bírságoltak is. A rendőrség 14 csaló és 14 rémhír-terjesztő személy ellen indított büntetőjárást – folytatta Lakatos. Müller Cecília hozzátette, a rémhír-terjesztők ugyanezzel az energiával segíthetnék is a hatóságok munkáját, a hiteles információk megosztásával.



Lakatos Tibor szerint egyelőre nem lesz kijárási tilalom

– levélben elküldött kérdéseikben ezt több lap is felvetette. Az ilyen intézkedések bevezetéséhez hosszabb idő és mérlegelés kell, az ország nem 14 nap alatt lábal ki a járványból, ahogy az egyes betegek felgyógyulnak, mondta az ezredes. Lezárásra ott és akkor kell felkészülni, ha valahol járványos gócpont alakul ki. Nem korlátozzák egyelőre a boltok nyitva tartását sem; Lakatos nem zárta ki ennek későbbi lehetőségét, de hangsúlyozta, a lakosság ellátását valamilyen formában mindenképpen biztosítani fogják.