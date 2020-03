Karácsony: „A legnagyobb felelősség a kormányé”

A lap szerint a vírust többek között az SZTE egyik rektorhelyettesénél és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti klinikájának egyik orvosánál is kimutatták.

Vasárnap estig legalább hat embernél – orvosoknál, klinikai munkatársaknál – mutatták ki a koronavírust azok közül, akik feltételezhetően kontaktust létesítettek Rovó Lászlóval, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) fertőzött rektorával. A vírust többek között az SZTE egyik rektorhelyettesénél és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti klinikájának egyik orvosánál is kimutatták – tudta megtöbb, egymástól független forrásból. A lap azt írja: a bajokat fokozza, hogy Rovó László koronavírusos megbetegedése miatt legalább 9 aneszteziológus, több fül-orr-gégész, szakápoló és műszerezési szakasszisztens (műtős) is karanténba kényszerült. Ha nem jelentkeznek náluk a betegség tünetei, akkor is két hétig kiesnek a munkából. Információik szerint az SZTE Klinikai Központjában alap esetben 85 aneszteziológus dolgozik, azaz az egyetem rektora miatt kialakult helyzetben ez a szakterület a legszerencsésebb esetben is minimum két hétre megtizedelődik, de komoly nehézségek elé néz a Fül-Orr-Gégészeti és Nyak- Fejsebészeti Klinika is. A rektori pozíció mellett ennek az intézménynek az igazgatói posztját is Rovó László tölti be. Mint megírtuk , etikai eljárás keretében az orvosi kamara is vizsgálja a szegedi rektor esetét, aki miután hazaérkezett olaszországi síeléséből a karantén helyett betegeket látott el, operált. A Magyar Hang írta meg, hogy Rovó Lászlót – aki egyébként a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója is –, csak jóval azt követően vetették alá vizsgálatoknak, hogy produkálta a koronavírus tüneteit. A professzor óvatlansága miatt a Rektori Hivatal munkatársainak is karanténba kellett vonulniuk. Vasárnap az operatív törzs tájékoztatóján Müller Cecília országos tiszti főorvos is megerősítette a szegedi rektor fertőzöttségéről szóló hírt. Hozzátette, hogy az esettel kapcsolatban több mint 120 mintát vettek. A rektor hivatalos közleményben reagált az ügyre, amelyben azt írta, valóban megfertőződött a koronavírussal, de azt tagadja, hogy felelőtlenül járt volna el, állítása szerint nem fertőzött meg senkit, amint észlelte magán a tüneteket, azonnal megtette a szükséges óvintézkedéseket, és családjával jelenleg is karanténban van.