Dupla fizetést kér a védekezésben végzett munkáért a köztisztviselők szakszervezete

Magyarországon magas a halálozási arány a térség többi országához viszonyítva. E tekintetben Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában és Horvátországban is jobb a helyzet.

Ausztriában már mintegy 4000 megbetegedést jegyeztek fel, de a halottak száma ehhez képest nem magas, 21. Csehországban megközelíti az 1200-at a fertőzöttek száma, de csak egy beteg halt meg. Szlovákiában 186 esetről tudnak, de még nincs halálos áldozata a járványnak, csakúgy, mint Lettországban, ahol a hivatalos adatok szerint valamivel többen fertőződtek meg koronavírusban, mint nálunk (180-an), de senki sem halt meg. Bulgáriában hivatalos közlések szerint 190-en fertőződtek meg, de az országban három halálos áldozatról tudnak. Magyarországhoz hasonlóan hét ember vesztette életét a koronavírus következtében Ausztráliában, a kontinensnyi államban azonban a fertőzések száma tízszerese (1717) a magyarénak - persze a hivatalos adatok szerint. Romániában 576 fertőzöttről tudnak az egészségügyi hatóságok, de a halottak száma ott is kevesebb, mint nálunk, méghozzá öt. Horvátországban hétfői közlés szerint 306-an fertőződtek meg a vírusban, de eddig egy ember vesztette életét. Az utóbbi egy hét alatt Svájcban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában ugrott meg legjobban a fertőzések száma. Sokáig éppen ez utóbbi két országban vették a legkevésbé komolyan a koronavírust, sőt olyan véleményeket is hangoztattak ezen államok illetékesei, nem is baj, ha megfertőződnek az emberek, mert így hamarabb hal el a járvány. Boris Johnson az utolsók között rendelte ez az iskolák bezárását hazájában, s bár már ő is keményebb intézkedéseket foganatosított, továbbra is kétértelmű üzeneteket küld honfitársainak. Ennek meg is van a következmény: hétvégén tömegek kirándultak, fociztak a grundon, mintha mi sem történt volna. Svájcban már 8547 esetet jegyeztek fel, de vasárnapig 50 ezer mintavételt végeztek, majdnem tízszer annyit, mint Magyarországon. Németországban akár napi 12 ezer mintavételt is képesek végezni, kétszer annyit, mint amennyit eddig összesen Magyarországon hajtottak végre. A németeknél ugyan a fertőzöttek száma hétfőn átlépte a 30 ezres határt, de a halálos áldozatok száma ehhez képest nem magas, 116, vagyis a megbetegedések nem egészen 0,4 százaléka végződött halállal. Ugyanez az arány Magyarországon 167 fertőzöttel és hét halálos áldozattal számolva 4,2 százalék. Ez egyébként nagyjából megegyezik a világátlaggal, de vannak sokkal rosszabb helyzetben lévő országok, mint például Olaszország, ahol a halálozási arány 9,26 százalék.