187-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Mindenféle munkára irányítanák át az óvónőket az önkormányzatok.

Gépkocsivezetés, ételkiszállítás, idősgondozás – egyebek mellett ilyen munkalehetőségek közül választhatnak azok az óvodapedagógusok, akik a járványügyi vészhelyzet következtében elrendelt óvodabezárások miatt jelenleg nincsenek bent az intézményben. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) az elmúlt napokban több jelzés is érkezett arról, hogy a helyi önkormányzatok a koronavírus miatti vészhelyzetre hivatkozva más típusú munkákra irányítanák át az elérhető óvodai dolgozókat. A fentieken túl felmerült például az önkormányzati fenntartású intézmények takarítása is. – Az óvónők nem ételfutárok vagy vészhelyzeti takarítónők – fogalmazott Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője. Mint mondta, Pécsen is felmerült az óvodapedagógusok bevonása az idősgondozásba, de az önkormányzattal sikerült megegyezni arról, hogy ez csakis önkéntes alapon történhet, a teljes fizetés biztosítása mellett. Ellenben tudnak olyan önkormányzatról, ahol jelezték: ha nem lesz elég jelentkező, kötelezni fogják az önkormányzati intézményekben dolgozókat az „önkéntes” munka elvégzésére. Nagy Erzsébet hangsúlyozta: azzal a szakszervezet is tisztában van, hogy az önkormányzatokra súlyos terhet ró a koronavírus-járvány, azt pedig ők sem szeretnék, hogy az idős emberek ellátatlanul maradjanak. Ám a PDSZ szerint a probléma megoldásának nem az a módja, hogy az egyébként is túlterhelt, sok esetben már a veszélyeztetett korcsoportba tartozó óvónőkkel végeztessék el ezeket a feladatokat. A szakszervezet egyébként is azon az állásponton van: ahogy az iskolákban, úgy az óvodákban is távoktatás keretében kellene folytatniuk a munkát azoknak a pedagógusoknak, akiknek nem kell ügyelet miatt az intézményben tartózkodniuk. Erre az Oktatási Hivatal (OH) is közzétett egy módszertani ajánlást. Egyebek mellett azt írják: „az óvodapedagógusok a szülők számára, a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni képességeit ismerve ajánlhatnak olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési lehetőségeket, amelyeket a szülők gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak. Ezért kérjük, hogy az infokommunikációs eszközök használatával online nyújtsanak segítséget és támogatást a szülők részére”.