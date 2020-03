Elnézést kért a kormánya által elkövetett hibákért a cseh miniszterelnök

Egy idősotthon húsz lakója is életét vesztette Franciaországban.

Két újabb orvos halt meg Franciaországban a Covid-19 fertőzésben, miközben a kormány a lakosság kijárási korlátozásainak meghosszabbítását tervezi - közölték hétfőn hivatalos források. Az esti órákban további két orvos, valamint egy idősotthon húsz lakója vesztette életét ugyanabban a keleti országrészben.

A franciaországi járvány gócpontjának számító keleti régiókból származó orvosok közül ketten vasárnap, ketten pedig hétfőn hunytak el a koronavírus-fertőzés szövődményeiben, és ezzel ötre emelkedett az egészségügyi dolgozók körében a fertőzésben meghaltak száma.

A 66 éves Jean-Marie Boegle mulhouse-i nőgyógyász konzultáció közben egy magánklinikán kapta el a koronavírust az egyik betegétől, míg a 60 éves Sylvain Welling általános orvos Saint-Avold település kórházában halt meg, ahova légzési problémákkal szállították be. Hétfőn egy 68 és egy 70 éves házi orvos hunyt el az ország keleti részében, ahol jelenleg legerősebben terjed a járvány. A legtöbb első franciaországi fertőzött egy evangéliumi keresztény rendezvényen vett részt február 17. és 24. között a kelet-franciaországi Mulhouse-ban. A több ezer embert vonzó vallási találkozóról vihették el a résztvevők a kórokozót az ország minden tájára, beleértve a tengerentúli Guyanát is, és így alakulhattak ki országszerte a fertőzési láncolatok. - Ugyanitt, a Vogézek egy idős otthonában mintegy húszan vesztették életüket, feltételezhetően a Covid-19 fertőzés miatt - írta közleményében az illetékes helyi egészségügyi hatóság. Olivier Véran egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a Covid-19 fertőzést minden megfertőződött egészségügyi dolgozó esetében foglalkozási betegségnek ismerik el a hatóságok.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Franciaországban 860-ra emelkedett hétfőn, ami 186-tal több, mint az előző nap, a kórházban ápolt beteg száma pedig 8675, ez csaknem 1500-tal több mint vasárnap, és közülük több mint 2 ezren vannak intenzív osztályokon, 355-tel többen mint 24 órával ezelőtt.

A járvány januári kezdete óta 19 856 beteget diagnosztizáltak.

- A Párizs környéki Ile-de-France régióban több száz ápoló fertőzött - mondta hétfőn a France Inter közrádióban Philippe Juvin, a párizsi Pompidou kórház sürgősségi osztályának vezető főorvosa.

- Úgy gondolom, hogy a kórházakban teljesen védve vagyunk, de az otthoni ápolást ellátók esetén vagy a rendelőkben dolgozóknál felmerül a kérdés - tette hozzá. A vasúti- és a tömegközlekedés országszerte ingyenessé vált az egészségügyben dolgozók számára, és helyi szinteken különbuszokat is indítanak számukra, de a taxitársaságok egy része is ingyen szállítja az ápolókat.

A France2 közszolgálati televízió riportja szerint üres ingatlannal rendelkezők jelképes egyeurós összegért felajánlanak lakásokat fertőzöttekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóknak, ahol egyedül lakhatnak a járvány időszakában. Ezzel csökkenhet a veszélye annak, hogy megfertőzik a velük élő hozzátartozóikat. A francia kereskedelmi szövetség jelezte, hogy minden egészségügyi dolgozó mostantól elsőbbséget élvez a szupermarketekben, a fertőzés veszélyének leginkább kitett hetven éven felettieknek pedig félórával a hivatalos nyitás előtt megnyitják az üzleteket, amikor is személyi igazolvány felmutatása mellett csak őket engedik be, hogy a többiektől elkülönítve vásárolhassanak. Sibeth Ndiaye kormányszóvivő hétfőn jelezte, hogy a kormány vállalja a felelősséget a járványkezelésért egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt. A kérdés azért merült fel, mert a kabinetet az ellenzék és az orvostársadalom is egyre inkább támadja azért, hogy nem eléggé előrelátó a védőfelszereltséget vagy a lakossági korlátozásokat illetően. Miközben a kormányzat szakemberekkel konzultált a hónap végén lejáró kijárási korlátozások meghosszabbításának szükségességéről, az államtanács vasárnapi állásfoglalásban kizárta a teljes karantén lehetőségét, miután az alkotmányba ütköző lenne. Néhány helyen azonban a polgármesterek saját hatáskörben már elrendeltek kijárási tilalmat este 10 és reggel 5, vagy pedig este 10 és reggel 6 óra között. - A rendőrség a múlt kedden életbe lépett korlátozások kezdete óta 1,8 millió embert igazoltatott és 90 ezer esetben állapított meg szabálysértést - mondta Alain Thirion, a válságkezelések és a polgári biztonság igazgatója. A karanténszabályok szerint a franciák csak indokolt esetben hagyhatják el az otthonukat és csak a lakókörzetükben mozoghatnak: amennyiben nem lehetséges megoldani az otthoni munkavégzést, elmehetnek a munkahelyükre, ahogy vásárolni, orvoshoz is, vagy kutyát sétáltatni és egyénileg sportolni is engedélyezett, de nem csoportosulhatnak. A kötelezettségek és a tiltások megszegése 135 eurós bírságot von maga után. Aki két héten belül többször is szabálysértést követ el, az 1500 és 3000 euró közti pénzbüntetést kaphat. Amennyiben valaki harminc napon belül három alkalommal megszegi a szabályokat, az hat hónap szabadságvesztéssel és 3500 eurós pénzbírsággal sújtható, valamint halmazati büntetésként közmunkára is kötelezhető. A gazdasági tárca közben arra biztatja a vállalatokat, hogy fizessék ki a kormány által szavatolt ezer eurós bónuszt azoknak, akik az általános karantén idején is hajlandók az egészségügyi előírások betartása mellett dolgozni, ugyanakkor pedig fizetett szabadságot adni másoknak, annak érdekében, hogy a járvány elmúltával és a korlátozások feloldása után legyen, aki dolgozik.