Szabó Tímea feljelentést tesz a fideszes képviselő miatt, aki otthagyta az önkéntes karantént, és megjelent a Parlamentben

Egyelőre nem tudni, hogy a fertőzött személy hol kapta el a vírust.

A szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban több egészségügyi dolgozót vizsgálnak. A kórházba bekerült ugyanis egy páciens más betegség miatt, majd később kiderült róla, hogy koronavírusos – jelentette be Nemény András polgármester Facebookon. A beteget ellátó személyzetet vizsgálatra küldték. Nemény a videóban elmondta azt is, hogy a városban több rendelőből is jelentették már háziorvosok, hogy koronavírus-gyanús betegek voltak ott. Felvetette, hogy elképzelhető, hogy a kórházba került beteg sem kívülről vitte magával a fertőzést, hanem a kórházban kapta el azt, de egyelőre ennek a körülményeit is vizsgálják. A védekezést segítve Nemény András 20 ezer darab FFP2-es maszkot rendelt, ami péntekre meg is érkezhet Szombathelyre. Ezekből a kórházi dolgozóknak és a háziorvosoknak is adnak. Az intenzív osztályra több monitort és kiegészítő eszközt is rendelt, illetve egy olyan mobil lélegeztetőgépet, amit a mentőautókban tudnak majd használni. Hozzátette, hogy a kórházban megfelelő mennyiségű lélegeztetőgép van. A városvezetés 100 ezer sebészeti maszkot is rendelt. Ezek egy részét az egészségügyi dolgozók, szociális munkások és önkéntesek kapják, másik részük pedig a lakossághoz kerül. A polgármester elmondása szerint ezeket éppen borítékolják. Szerdától viszik ki a lakosságnak, várhatóan vasárnapig, önkéntesek segítségével.