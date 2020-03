Operatív törzs: Már 9 ember halt meg Magyarországon a koronavírus miatt, a legutóbbi áldozat egy fiatalabb nő

Még Slachta Margit, az első magyar képviselőnő kapcsán is a koronavírus miatti különleges jogrendről beszélt a kormány képviselője az Országgyűlésben.

Természetesen a koronavírus járvány és az emiatt elrendelt-elrendelendő intézkedések uralták a napirend előtti felszólalásokat a parlamentben. Az már jól látszik, hogy néhány nap érdemi párbeszéd után ismét teljesen elbeszél egymás mellett a kormány és az ellenzék – pontosabban a kormány nem hajlandó megérteni, az ellenzéki képviselők miről beszélnek. Mellár Tamás, a Párbeszéd-frakció tagja arról beszélt, a járvány miatt kialakult válság minden ágazatot érint majd, emiatt a kieső jövedelmeket pótolni kell, a keresleti oldalt is élénkíteni szükséges a gazdaságban, mert nem lesz bevétele a családoknak, így fogyasztás sem lesz. Orbán Balázs államtitkár válaszában azt mondta, az ellenzék nevetséges ötletekkel jött a válság megoldására, például a százezer forintos alapjövedelemmel (nem ezt kérték – a szerk.), az ellenzék pedig nem járult hozzá a veszélyhelyzet házszabálytól eltérő módon való meghosszabbításához.

Csárdi Antal (LMP) szerint hiába vásárolunk 1.5 millió sebészmaszkot, az nem véd, ezt mindenki tudja, a speciális maszkokból 129 ezer van országosan, miközben csak a XI. kerület maga ötvenezer ilyet tudott rendelni saját hatáskörben. Rétvári Bence válaszában azt mondta, 20 millió pár gumikesztyű, több mint 2500 lélegeztetőkészülék áll rendelkezésre többek között és még sok mindent megrendelt, de mivel ezeket még nem szállították le, ezt nem közlik, mert csak a már bevethető eszközöket vesznek számba. A koronavírus fertőzés gyanújával egészségügyi intézménybe szállítottak már a mentőben kapnak védőfelszerelést (többen arról számoltak be, hogy ez nem igaz), de a termelést folyamatosan fel akarják futtatni. Rétvári Bence ezután ismét arról beszélt, hogy az ellenzék hétfőn felelőtlen volt a négyötödös felhatalmazás elutasításával. Bősz Anett ezzel kapcsolatban azt kérdezte, ha a különleges jogrendben nincs határideje, akkor miért szabtak határidőt a gazdaságvédelmi intézkedéseknek? A képviselőknek ma is rendelkezésre áll az online szavazás lehetősége és a távmunkáé, erre éppen az Országgyűlés hivatala biztosított lehetőséget. Völner Pál szerint az ellenzéknek majd bocsánatot kell kérnie, amikor – lehetőleg minél hamarabb – feloldják a különleges jogrendet, majd ő is elsorolta, hogy milyen lehetséges eszközbeszerzések vannak folyamatban. Majd sorosistának nevezte az ellenzéket, azt mondta, ha ezt ingyen teszik, még balekok is.

Tóth Bertalan MSZP elnök ismét arról beszélt, ha bekerül a törvénybe a 90 napos határidő, az ellenzék megszavazta volna a törvény sürgősségi tárgyalását és magát a törvényt is, csak ezt a gesztust kérték saját szavazóik részére, de ezt sem kapták meg. Az esetleg lejáró kormányrendeletek hatályát ugyanolyan rendelettel meghosszabbíthatja a kormány, emiatt nem is lett volna szükség a házszabálytól való eltérésre. Több fideszes polgármester már most visszaél a veszélyhelyzet adta jogköreivel, egyedül hoz döntéseket, eközben Szombathely szocialista polgármestere ma kezdi kipostázni a város által vásárolt maszkokat, az ottani fideszeseket is bevonja a védekezésbe. A kormány hatvan napja ismeri a járványhelyzetet, lett volna idő felkészülni. Dömötör Csaba ismét arról beszélt, hogy felelőtlen az ellenzék amiért nem támogatja a különleges jogrendet, mert nincs határideje a járványnak. Karácsony Gergely sem hívja össze a Fővárosi Közgyűlést, de őt nem kritizálják, a kormány viszont elismeri ezt a jogát. Az ellenzék gazdasági javaslatai a tömeges munkanélküliségen alapulnak, ezt a kormány elkerülni akarja. Brenner Koloman a Jobbik részéről ismét a kijárási tilalmat sürgette. A különleges jogrend „Palpatin Nagyurat” csinál Orbán Viktorból, miközben még az ókori Rómában is határozott ideje volt a diktatúra bevezetésének. Egy polgári konzervatív párt nem szavazhat meg határidő nélküli különleges jogrendet. Az Európa Tanácsban annak idején a Fidesz is támogatta azt a javaslatot, ami tiltja a különleges jogrend határozatlan idejű bevezetését, majd azt mondta, mindenki emlékezni fog arra, hogy a Fidesz hogy szavazott hétfőn. Orbán Balázs válaszában azt mondta: az ellenzékre fognak majd emlékezni az emberek. A Jobbik radikális intézkedéseket akar, miközben a veszélyhelyzetről szóló törvényt nem támogatják.

Még Slachta Margittal, az első magyar képviselőnővel kapcsolatban is sikerült koronavírusozni a kormánynak, Soltész Miklós „megemlékezés” címén a mai képviselőnőket oktatta az ő példájára stílusból, Rétvéri Bence pedig ismét arról beszélt, hogy felelőtlen az ellenzék – bezzeg Slachta Margit nem így viselkedett volna.