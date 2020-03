Tanácsokat adott a karantén elviseléséhez a NASA űrhajósa

Vannak, ha nem is mindenható, de erős vírusgátló hatású növények, amelyek fogyasztásával mindenféle kórokozóval szemben sikeresebben veszi fel a szervezet a harcot.

Ahogy minden vírus, az új koronavírus is kifejezetten szereti azokat a területeket, ahol pangás, gyulladás, oxigénhiány van, ezeken a területeken sokkal gyorsabban osztódik Ezért a nagy dózisú C- és D-vitaminon, az olyan immunerősítőkön, mint a macskakarom, homoktövis, echinacea és vírusgátlókon - L-lysine, macskakarom, szárzeller, propolisz, illóolajak: citromfű és oregánó - túl minden olyan terápia segíthet megelőzni a fertőzést, ami javítja az oxigenizációt. Ilyen például a zöldturmix, a benne lévő klorofill miatt, a ganoderma lucidum, a szerves germánium tartalma miatt, a safe lézer nevű orrkezelés, a mágnesterápia, a keringés javítása, a mozgás és a friss levegő is. Fontos, hogy igyunk sok vizet, tartsuk folyamatosan nedvesen a nyálkahártyákat – mondta Csomai Zita belgyógyász, természetgyógyász a Népszavának.

A vírusok és a láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek külön-külön, de együtt is csökkentik a szervezet védekezőképességét biztosító fehérvérsejteket. Ha vírusfertőzés esetén ilyen szereket szedünk, bár tűnhet úgy, használnak, mert jobban leszünk: lemegy a láz, de a vírussal nem nem tud megküzdeni az immunrendszer, így a betegség elhúzódóvá, súlyosabbá válik. Ezért célszerűbb inkább természetes szerekkel – levendula illóolajjal, speciális masszázzsal vagy hűtőfürdővel - csökkenteni a lázat, hogy az immunrendszer is dolgozhasson. Ha azonban a beteg elesett, vagy akkor, ha kisgyereknél, idős embernél a lázat hányás, hasmenés is kíséri, kötelező csillapítani a lázat – figyelmeztetett a szakember.

Ételekkel, fűszerekkel a vírusok ellen

Rengeteg olyan étel és fűszer van, amelyek erősítik az immunrendszert vagy gátolják a vírusok szaporodását. Ilyen a shitakee gomba, amelyről azt tartják, a hosszú élet elixírje. Erősíti az immunrendszert, klinikai kutatásokkal igazolták, hogy már 30 nap után mérhető az immunrendszer aktivitásának a növekedése, a járvány tetőzéséig még van idő, érdemes elkezdeni enni – jegyezte meg Csomai Zita. Shitakee gombát vehetünk friss vagy szárított formában, de őrleményként is, amelyet ételek ízesítésére is használhatunk, ilyenkor a főzés utolsó 10 percében tegyük az edénybe.

Az utóbbi időben egyre népszerűbb zeller és a szárzeller gátolja a vírusok szaporodását. A szárzeller leve igazi bomba a kórokozók ellen, elkészíthetjük belőle például a fent említett zöldturmixot, divatos nevén smoothie-t. A zeller élő vizet tartalmaz, a benne lévő sók segítségével rendbe teszi a szervezet víztereit, gátolja a száraz területek kialakulását, ahol a vírusok könnyen szaporodnának.

A gyömbér köztudottan gátolja a vírusok szaporodását és erősíti az immunrendszert, ételekbe főzve vagy teának elkészítve is nagyon hatásos. A vörös- és lilahagyma, valamint a már a pestis idején is alkalmazott fokhagyma, nyersen, illetve ételekbe főzve is pusztítja a kórokozókat.

Gyömbér és fokhagyma A gyömbér izomlazító és görcsoldó hatással rendelkezik, ezért nagyon hasznos lehet például köhögés esetén. Serkenti az immunrendszert. Influenza és megfázás esetén készíthetünk belőle teát, a hatást fokozza, ha egy csipet fahéjat, egy pár csepp frissen facsart citromlevet és mézet is adunk hozzá. A természetes antibiotikumnak tartott fokhagyma serkenti is az immunrendszer működését, de hatásos a felsőlégúti fertőzések kezelésében – olvasható a Gyógyszer nélkül című oldalon.

Fűszerekkel is érdemes kísérletezgetni – ajánlja a szakember. Erős vírus- és baktériumgátló hatással rendelkezik a kurkuma, amelynek szép sárga színe fel is dobja az ételeket. A fahéj, a szerecsendió, a szegfűszeg, a zsálya, a rozmaring, a kakukkfű és az oregánó is erős vírus- és baktériumgátló hatású. Az illóolaj tartalmuk gyorsan elillan, így ezeket is a főzés végén adjuk az ételhez.

Oregánó, fahéj, szerecsendió és kakukkfű Az oregánó csillapítja a köhögést is. Influenza esetén naponta kétcsészényi, ha szükséges, mézzel ízesített oregánótea jelentősen enyhíti a tüneteket. A fahéj melegítő hatása jót tesz a vérerek működésének, csökkenti a vércukorszintet, javítja az inzulinérzékenységet. Ételek ízesítése mellett naponta két csésze teát is ihatunk belőle. A szerecsendióban lévő triptofán nevű vegyület a könnyebb alvást is elősegíti. A kakukkfű egy antimikrobiális „orvosság” lehet, mivel timolt és tanninokat tartalmaz, amelyek nagyon hatásosak köhögés esetén, de az emésztéssel is csodát művel – írta a Gyógyszer nélkül.

Mit ne fogyasszunk?

A cukrot célszerű kerülni, mert nagyon terheli a mellékvesét, pedig annak egészsége a vírusok elleni védelem egyik alappillére, ha meggyengül, az immunrendszer sem tud megfelelően működni. És ez fordítva is igaz: a vírusok is gyengítik a mellékvesét. A szakember nem ajánlja a tej és tejtermékek fogyasztását sem, mert erős gyulladásképzők, terhelik az immunrendszert és remek táptalajt képeznek a vírusoknak. Ne fogyasszunk sok tojást sem, mert a legtöbb vírus gyorsan szaporodik rajta. Csökkentsük a gluténtartalmú ételek fogyasztását is, mert ezek is gyulladáskeltők és terhelik a mellékvesét, az immunrendszert – hangsúlyozta Csomai Zita.