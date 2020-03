Változnak a kedvezményes BKK-bérletekre vonatkozó szabályok

Az országos tisztifőorvos szerint a nő számos krónikus megbetegedésben szenvedett, köztük szív- és keringési betegségekkel és több más anyagcsere-betegséggel küzdött.

Ma reggel leszállt a gép Kínából, amely maszkokat, lélegeztetőgépeket szállított Magyarországra – erősítette meg Lakatos Tibor ezredes az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A védőeszközöket eljuttatták a kórházakba, amelyeket mostantól az összes egészségügyi dogozó viselni fog azért, hogy megfelelő egészségügyi állapotban maradjanak. 15 ezer forintra emelkedik a PIN-kód nélküli fizetési lehetőség azért, hogy ezzel is csökkentsék a kontaktusokat. Elmondása szerint egyre több csaló próbál hasznot húzni a jelenlegi helyzetből, továbbra is fertőtlenítést, vagy vírustesztet ajánlva a lakosságnak. A rendőrségnél 14 eljárás indult már ilyen ügyben, 13 esetben pedig közveszéllyel való fenyegetés miatt intézkedett a rendőrség. Összesen 26 864 esetben ellenőrizték a karantén betartását. Azt tapasztalják, hogy az intézkedések bevezetése óta egyre többen szegik meg a karantén szabályait. 24 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. Hangsúlyozta, hogy akik külföldön voltak, vagy még nem igazolták náluk a betegséget, de a gyanúja felmerült, azok vírushordozók lehetnek, ezért tartsák be a karantén szabályait, mások védelmében is. Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 187-re emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma.



Még egy fő elhunyt, ezzel már 9 halálos áldozata van a vírusnak. Ő egy fiatalabb hölgy, aki számos már betegségben, szív-és keringési, illetve anyagcsere-betegséggel küzdött.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a várandós kismamák is fogékonyabbak lehetnek a fertőzésre, ezért azt kérte, hogy ők se menjenek közösségbe, illetve gyakran mossanak kezet. A tisztifőorvos beszélt a higiéniai szabályok betartásának jelentőségéről, és javasolta a gyakori szellőztetést az otthonokban. A kisgyerekek játékait is ajánlott gyakran fertőtleníteni. Mint mondta, a vírus nagyon érzékeny a klórtartalmú fertőtlenítőszerekre, ezért azokat érdemes használni.

- A háziorvosi ellátás egy bizonyos fokú racionalizálása elkezdődik – mondta Müller Cecília.

Ennek oka, hogy a kontaktusokat a lehető legalacsonyabbra minimalizálják. A betegek alapellátása némileg módosul járásonként és kerületenként. Az akut légzőszervi betegségekben szenvedőket el fogják különíteni a többiektől egy külön részlegen. Ezt most szervezik, remélhetőleg egy héten belül megvalósul. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, hogy a mai napra is több száz kérdést kaptak sajtóorgánumoktól. Müller Cecília elmondta, hogy a járvány úgy terjed, hogy egy fertőzött személy 2-3 másik személynek tudja átadni.

– Magyarország előnyösebb helyzetben van, mert időben 2-3 hónapot nyertünk, a megelőző intézkedésekkel lassítani tudjuk a vírus terjedését – tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a járvány most már a tömeges megbetegedések felé halad, a járványkórházak folyamatosan bővülnek, mivel a betegek száma is nő. Mostanra az összes fekvőbetegeket ellátó intézményt bevonták, és háromszorosára nő az intenzív ellátóhelyek száma. Müller Cecília érdeklődésre közölte, hogy az elhunytakat nem tesztelik koronavírusra. Az emberi erőforrások minisztere felfüggesztette a kórboncolást azért, hogy minél több egészségügy dolgozót védjünk. Ha ismerjük a halál okát, akkor felesleges a boncolás, tette hozzá. Mindenkit tesztelnek viszont, akinél felmerül a betegség gyanúja. Erről az egészségügyi ellátó, a háziorvos, a járványügyi központ és egy infektológus dönt. Attól, aki az ő véleményük alapján gyanúsnak minősül, mintát vesznek. Újságírói érdeklődésre Müller Cecília elmondta, hogy bárki bármikor fertőzhet, és az idősek is fertőzhetnek és fertőződhetnek. A kérdés azért merült fel, mert az országos tisztifőorvos pár nappal ezelőtt kijelentette, hogy az idősek nem fertőznek , de őket veszélyezteti leginkább a vírus.

Müller Cecília szerint az egészségügyben dolgozó krónikus betegek, például cukorbetegek olyan kockázati csoportba tartoznak, akikre ugyanúgy vigyázni kell, mint a 65 éven felüliekre. Éppen ezért őket is, ahogyan az idősebbeket, ki kell vonni a közvetlen orvos-beteg találkozásokból. Számos statisztika, de nagyon sok fikció is jelen van arról, hogy meddig tarthat a járvány az országos tisztifőorvos szerint. Nem kívánnak találgatásokba bocsátkozni, ezért egyelőre nem mondható meg, hogy meddig tart a járvány, de arra törekednek, hogy minél inkább csökkentsék a megbetegedések lehetőségét. Lakatos Tibor közölte, hogy a meglévő kórházak egyelőre elegendőek a betegek ellátására.