A vírus miatt elhalasztják a tokiói olimpiát

Óriási zavarok vannak a versenyrendszerben, az edzéslehetőségek és a doppingellenőrzés terén – hangsúlyozták.

Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) is csatlakozott azon szervezetekhez, amelyek a koronavírus-járványban a halasztást tartják a legjobb megoldásnak a tokiói nyári olimpia esetében. Az USOPC a sportolóitól kapott visszajelzések alapján hétfői közleményében jelezte: a széleskörű válaszok alapján a legfontosabb következtetés az, hogy a kiírt időpontban, azaz július 24. és augusztus 9. között nem lehet megtartani a játékokat. Egyrészt óriási zavarok vannak a versenyrendszerben, az edzéslehetőségek és a doppingellenőrzés terén, de ha még enyhíteni is lehetne ezeken a gondokon, akkor is halasztani kellene az olimpiát a jelenlegi helyzetben. Az Egyesült Államok messze a legsikeresebb nemzet a modern olimpiák történetében, ráadásul nemcsak az érmek számában listavezető az ország, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság bevételeinek több mint felét is biztosítja a televíziós jogdíjak és szponzorok révén. Kedden az Új-Zélandi Olimpiai Bizottság is jelezte, támogatják a halasztást, a sportolói nem tudnak a megfelelő módon készülni a játékokra. Tony Estanguet, a 2024-es párizsi olimpia szervezőbizottságának vezetője szerint egyre valószínűbb a tokiói seregszemle halasztása. „Nem az olimpiának kell prioritásnak lennie, hanem az egészségnek. A sportvilág hozzájárul a nemzetközi szolidaritáshoz” – fogalmazott Estanguet. Az elmúlt napokban egyre több olimpiai bizottság jelezte, hogy a halasztás lenne a legjobb megoldás a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben. Kanada volt az első ország, amely azt is közölte vasárnap, hogy ha az eredeti időpontban tartanák meg a játékokat, akkor bojkottálja az eseményt. Richard Pound kanadai NOB-tag azt mondta, hogy a NOB elvileg már eldöntötte a halasztást, de a következő négy hétben dolgozza ki – a japán kormánnyal és szervezőkkel, valamint a sportágak nemzetközi szövetségeivel közösen –, hogy mi lenne a legoptimálisabb új időpont.