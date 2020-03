Folytathatják, de akár vége is lehet a bajnokságoknak

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan bejelentette a tokiói olimpiát a jövő évre halasztják és legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden hivatalosan bejelentette: Thomas Bach elnök és Abe Sindzó japán miniszterelnök telefonos egyeztetése során megállapodott abban, hogy a tokiói olimpiát a jövő évre halasztják. A megbeszélésbe bekapcsolódott Mori Josiro, a szervezőbizottság vezetője, Hasimoto Szeiko olimpiáért felelős miniszter, Koike Juriko, Tokió kormányzója, valamint John Coates, a NOB koordinációs testületének vezetője, Christophe De Kepper főigazgató és Christophe Dubi sportigazgató.



„Arra kértük Bach elnököt, fontolja meg a nagyjából egyéves halasztást, hogy ezzel lehetővé váljon a sportolók számára, hogy a legjobb feltételek között versenyezhessenek, és a nézők számára biztonságos legyen az esemény” – tájékoztatta az újságírókat Abe.

„Az olimpia új időpontjáról még nem volt szó, erre a tokiói szervezőbizottság tesz majd javaslatot – mondta Bach a dpa német hírügynökségnek. – A legkésőbbi időpont jövő nyár lehet. Ebben a helyzetben az emberi élet megóvása az elsődleges, a pénz ilyenkor nem számít. A halasztás milliárdos nagyságrendű plusz kiadást jelenthet a házigazdák számára. Bízom benne, hogy az olimpián jövőre az emberséget, a járvány legyőzését is megünnepelhetjük."

Szakértők szerint a halasztás Japánnak 670 milliárd jenbe (1,9 billió forint) kerül. A számítást Makino Junicsi, az SMBC Nikko Securities nevű brókercég vezető közgazdásza tette közzé, míg a Kanszaj Egyetem nyugalmazott professzora, Mijamoto Kacuhiro 640,8 milliárd jennel hozzávetőleg hasonló eredményre jutott.

A Népszavának nyilatkozó sportközgazdász, Muszbek Mihály ugyanakkor úgy véli, felelős gazdasági szakember nem bocsátkozik találgatásokba a halasztása miatti lehetséges veszteségekről, mert ennek kiszámításához nagyon kevés elérhető információ áll rendelkezésre.

„A résztvevő országoknak a repülőjegyek visszamondásából keletkezhet esetleg káruk, de mivel nem elmarad az olimpia, hanem csak későbbre halasztják, a szervezők és a NOB semmilyen bevételről nem maradnak le, csak később jutnak hozzá ezekhez az összegekhez. Felelős döntés született, a NOB komoly pénzügyi tartalékokkal rendelkezik, nem rendíti meg a játékok elhalasztása. Az egészség védelme fontosabb a gazdasági érdekeknél” – fogalmazott lapunknak Muszbek.

A Népszavának sikerült megszólaltatnia Szabó Lászlót, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnökét is, aki lapunknak arról számolt be, hogy kedd délelőtt még videókonfenrenciát tartottak a sportolók részére, de akkor még nem tudták, hogy elhalasztják az olimpiát, ezért arra kérték a versenyzőket, ne foglalkozzanak a különböző hírekkel, mindenki teljes intenzitással készüljön a paralimpiára.

A NOB döntése után alig egy órával a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság is bejelentette a paralimpia elhalasztását, az új helyzet pedig rengeteg feladatot jelent az MPB számára.

„Először is leszögezem, hogy felelős, jó döntés született, a jelenlegi körülmények között nem lehetett volna fair versenyeket rendezni, 77 kvalifikációs viadal maradt el a koronavírus miatt, ebből 41-en magyar sportoló is részt vett volna, de én sem éreztem volna jól magam a bőrömben, ha idén nyáron egy több mint hetven tagú küldöttség tagjainak az egészséges hazajutásáért kellett volna vállalnom a felelősséget - hangsúlyozta a sportvezető. – Ugyanakkor most rengeteg teendőnk van, vigasztalni kell a csalódott edzőket, sportolókat, költségektől kell megszabadulni, repülőjegyeket mondunk le, hetekig, hónapokig is eltarthat, amíg ennek a döntésnek a következményeit rendbe lehet tenni” – mondta Szabó.

Az MPB elnöke azt is elmondta, hogy jövőre Egerben lenne a paraerőemelők világbajnoksága, de az esemény sorsa attól is függ, mikor pótolják a játékokat.

„Az biztos, hogy marad az eredeti menetrend, tehát az olimpia után három héttel jön a paralimpia, azt viszont nem tudni, ez mikor lesz, személy szerint szerencsésebbnek tartottam volna, ha 2022-re halasztják a játékokat” – tette hozzá.

A magyar sport egyik utolsó mohikánjaként Bíró Attila, és az általa vezetett Európa-bajnoki bronzérmes női vízilabda-válogatott készült együtt az olimpiára. „Megrázta a lányokat a hír, mert jó formában vannak, de mindannyian elfogadtuk és úgy gondoljuk, ez volt a legjobb döntés, ami ellen nem tudunk semmit tenni, de legalább most már van mihez alkalmazkodnunk” – foglalta össze a szövetségi kapitány a Népszavának a válogatott játékosok érzéseit. Elmondta, szakmai értelemben eddig is „sufni tuning” felkészülés zajlott, mert az olimpiai selejtezőnek sem volt konkrét időpontja, így a csúcsformába hozás sem volt napra pontosan kiporciózva. Tudniillik a válogatott sorsdöntő olimpiai selejtező előtt áll, de a járvány miatt lefújták a selejtezőt, ahol egyébként igen jó esélyei lettek volna az olimpiai kvalifikációra a lányoknak.

Kérdés, hogy most mire számíthatnak? „Jó lett volna túlesni az egészen és kijutni az olimpiára, de úgy gondolom, ez a válogatott jövőre még ennél is jobb lesz. A mezőny egyik legfiatalabb csapataként hatalmas potenciál van benne, nagyon fejlődőképes. A lányok azt mondták, kicsit megnyugodtak, mert legalább most van mihez igazodniuk. A lehető legrosszabb a bizonytalanság volt, amikor nem tudtuk pontosan, hogy mit hoz a jövő, hogy mire kell készülnünk.”

A halasztásról született döntés keveseket érhetett meglepetésként, ugyanis az elmúlt hetekben a sportesemények sorozatos halasztása után egyre több olimpiai bizottság jelezte, hogy ez lenne a legjobb megoldás.

Kanada vasárnap elsőként jelentette be, hogy ha az eredeti időpontban tartanák meg a játékokat, bojkottálja az eseményt. A NOB álláspontja a fokozódó nyomás ellenére sokáig az volt, hogy nem kell elhamarkodottan dönteni, májusban is elég lehet határozni az esetleges módosításról, és a japán szervezők is rendszeresen úgy foglaltak állást, hogy tartják magukat az eredeti időponthoz. Thomas Bach ugyanakkor vasárnap már azt mondta, hogy a döntés négy héten belül megszületik, Abe Sindzó pedig erre reagálva hétfőn először beszélt az esetleges halasztásról. Kedden a Reuters brit hírügynökség azt jelezte, hogy napokon belül eldől az olimpia sorsa. Az események felgyorsulásában vélhetően komoly szerepet játszott, hogy az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága jelezte: a halasztást tartja a legjobb megoldásnak. Az Egyesült Államok nemcsak messze a legsikeresebb nemzet a modern olimpiák történetében, de a NOB bevételeinek több mint felét is biztosítja a televíziós jogdíjak és szponzorok révén.

A halasztás ellenére nem változik a viadal elnevezése, a jövő évi játékoknak is 2020-as olimpiai és paralimpiai játékok lesz a neve. A XXXII. nyári olimpiát idén július 24. és augusztus 9. között rendezték volna meg.