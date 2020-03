Meghalt az idős olasz pap, aki átengedte lélegeztetőgépét egy fiatalabb betegnek

Háromhetes országos házikarantént rendelt el kedden az 1,3 milliárd lakosú Indiában Narendra Modi miniszterelnök a koronavírus-világjárvány elleni harc jegyében.

"Ma (kedd) éjféltől az egész ország karanténba kerül. India, minden állampolgára, önök, a családjuk megmentése érdekében" - jelentette ki a néphez intézett televíziós beszédében a világ második legnépesebb országának miniszterelnöke. "Ha nem tartják be a 21 napot, az ország és a családjuk 21 évet lép vissza" - vélte a hindu nacionalista vezető. A miniszterelnök felszólította az indiaiakat, tartsák be a "társadalmi távolságtartást", és maradjanak otthon. "Más módja nincsen, hogy megússzuk a koronavírust" - figyelmeztetett. "Jusson eszükbe, hogy egyetlen kinn járó ember is hazaviheti a koronavírus súlyos betegségét" - óvta honfitársait.

Indiában kedd délután 519 igazolt fertőzést 10 halálesetet tartottak nyilván a Johns Hopkins amerikai egyetemnek az egész világra kiterjedő nyilvántartása szerint. Szakértők szerint ez a szám jóval alatta van a tényleges adatoknak, mivel kevés tesztet végeztek el a világ második legnépesebb országában.