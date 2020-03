Még nem fékezi a vírus a metrófelújítást

A járványügyi előírások a BKV szerint az alagútban is betarthatók, így nem csúszik a metrófelújítás.

Nem tervezik az M3-as metróvonal rekonstrukciójának leállítását, de a rendkívüli járványügyi vészhelyzet miatt alkalmazandó hatósági intézkedéseket mindenkor figyelembe veszik -válaszolta a BKV a Népszava azon kérdésére, miszerint a koronavírus okozta vészhelyzet mennyire hátráltatja az észak-déli vonal felújítását. A fővárosi közlekedési cég szerint a munkát nem befolyásolja a koronavírus-járvány. A dolgozók védelme érdekében minden helyszínen kifüggesztették a védekezéssel kapcsolatos tájékoztatókat, az előírások betartása mindenkire nézve kötelező. A Népszava forrásai szerint azonban a föld alatti alagutakban meglehetősen nehezen kivitelezhetőek a járványügyi előírások, így a gyakori kézmosás, az egymástól 1,5 -2 méteres védőtávolság betartása és az is kevéssé valószínű, hogy a sebészi maszkban fektetik a például a síneket és a kábeleket. Így vagy a járványügyi előírások sérülnek, vagy az ütemterv lesz tarthatatlan. Holott már eddig is jelentős csúszásról szóltak a hírek. A BKV kincstári optimizmusát azonban egy világjárvány se rengetheti meg. Amint válaszukban írják: a felújítási munkálatok jelenleg a meghatározott ütemterv szerint haladnak, csúszásról egyelőre nincs információja a BKV-nak, így az M3-as metróvonal Népliget – Kőbánya-Kispest állomások közötti déli szakaszának tervezett átadása 2020 ősze. Ezt utoljára Tarlós István mondta az északi szakasz tavaly márciusi átadásakor. A BKV viszont már tavaly augusztusban elismerte az Mfor gazdasági portálnak, hogy „a megújult déli szakasz átadása 2020 végén várható”. A választási kampány alatt a helyzet egy jottányit sem javult, sőt romlott. Így az év végére már cirka egy évesre becsülték a csúszást a projektre rálátó szakemberek. A befejezés a hivatalos 2020 őszi dátum helyett valójában 2021 ősze lehet. Ez persze kozmetikázható némiképp, ahogy az történt az északi rész átadásakor. Azt ugyanis 85-90 százalékos készültségben adták át, azután hétvégente fejezték be, ami még hiányzott. (Emlékezhetünk, hogy az átadás után többször is lezárták a vonalat szombat-vasárnapra.) Ez megtörténhet a céli szakasszal is, bár az idei őszi átadás még ezzel a megoldással is kétséges. A késés oka a vártnál is kiterjedtebb azbesztmentesítési munka (a szakasz mind az öt állomása érintett), illetve más feltáráskor kiderült hibák, valamint a kritikusra nőtt építőipari munkaerőhiány. Erre rakódhat rá most a járvány okozta késés. Csakhogy a BKV erős időnyomás alatt áll. A hármas metró korszerűsítéséhez a 2014-2020 közötti uniós pénzügyi ciklusban elnyert összesen 172 milliárd forint támogatás terhére nem nyújtható be számla 2023 decembere után. A középső szakasz felújítását a kivitelező tenderben eleve 38 hónapban határozták meg, így erősen kérdéses a 2023-as befejezés. A középső szakasz felújításához a késés tagadása ellenére az eredeti tervekkel ellentétben még a déli szakasz befejezése előtt nekikezdtek. Az Arany János utcai és a Ferenciek terén lévő megállókat már le is zárták, júliustól a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák metróállomásokon is elindul a korszerűsítés. A teljes középső szakasz zárását pedig november 7-re tervezik. A BKV egyébként makacsul bízik a teljes rekonstrukció 2022 végi zárásában. Mint írják az uniós támogatás lehívásához 2023. december 31-ig lehet a korszerűsítéssel összefüggésben keletkező számlákat benyújtani, amivel a jelenlegi ütemezés szerint nem lesz gond. A BKV azonban nem csupán a határidők naplókönyvi tartása miatt ragaszkodik ahhoz, hogy a déli szakaszt megnyissák a középső teljes zárása előtt. A közlekedési cégnek ugyanis a két szakasz egyidejű pótlására jelenleg nincs elég járműve. Az ígért új buszok a támogatási szerződés aláírásának késlekedése miatt aligha készülnek el addig (nem beszélve a járvány okozta gyártási anomáliákról), használt buszok vásárlását pedig a BKV Igazgatósága fúrta meg immáron kétszer. A közlekedési vállalat a Népszava hiányzó járművekre vonatkozó kérdését azzal ütötte el, hogy „a társaság a jelenleg rendelkezésre álló autóbuszállomány mennyisége és minőségi színvonala ismeretében készül a pótlási feladat korábbiakhoz hasonló minőségű elvégzésére”. Majd arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha nem érkeznek további buszok a céghez, de egyszerre kell a két szakaszt pótolni: egyszerűen megismételték a fenti választ.