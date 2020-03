Vakcinákat és gyógyszereket fejlesztenek Lengyelországban és Szingapúrban

A szagló- és ízlelőképesség átmeneti megszűnése még a láz és a száraz köhögés előtt jelentkezhet.

Nemzetközi (kínai, iráni, olasz) jelentések szerint a szagló- és ízlelőképesség romlása a koronavírus-fertőzés egyik olyan korai tünete lehet, amely még a láz és a száraz köhögés előtt jelentkezhet – írta a brit fül-orr-gégészeket összefogó ENT UK a The New York Timesban megjelent felhívása alapján a Qubit

Az orvosok azt kérik az ilyen tüneteket észlelő felnőttektől, hogy hét napra zárják el magukat mások elől, ezzel elkerülve a COVID-19 betegség továbbadását. „Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez a fertőzés jele, ezért mindenki izolálja magát, aki a szaglása elvesztését tapasztalja. Ez hozzájárulhat a járvány lassításához, és életeket menthet” – mondta Claire Hopkins, a brit orrgyógyászok társaságának elnöke.

Hopkins szerint erről a jelenségről egyelőre nem állnak rendelkezésre adatokkal alátámasztott tanulmányok, de a vuhani tapasztalok azt mutatják, hogy a koronavírus-járvány gócpontjában kifejezetten magas a fül-orr-gégészek, valamint a szemorvosok halálozási aránya, és már Nagy-Britanniában is kritikus állapotban van két fertőzött szakorvos. A britek egy dél-koreai jelentésre hivatkoznak, amely szerint egy 2000 fertőzöttből álló csoport 30 százaléka számolt be arról, hogy elsőként a szaglásvesztés jelentkezett nála tünetként.

Vasárnap az amerikai fül-orr-gégészek társasága is arról adott ki tájékoztatást, hogy a szagló- és ízlelőképesség teljes vagy részleges elvesztését is a COVID-19 tünetei közé sorolják. Az amerikai orvosok szerint ezeket több olyan pozitívan tesztelt betegnél is tapasztalták, akinél más tünetek nem jelentkeztek, ezért az ilyen esetekben is javasolják a koronavírus-vizsgálatok elvégzését, amennyiben valószínűsíthető, hogy nem allergia vagy arcüreggyulladás okozza a szaglás- és ízlelésvesztést.

„Szinte mindenkinek ez a tapasztalata, aki kórházba került. Ha megkérdezel egy beteget a feleségéről vagy férjéről, azt mondják, hogy nem éreznek szagokat és ízeket, de egyébként jól vannak. Ez persze azt jelenti, hogy valószínűleg fertőzöttek, és enyhe formában terjesztik a vírust” – mondta a New York Timesnak Marco Metra, az olaszországi Brescia kórházának (ahol az 1200 fekvőbeteg közül 700-an koronavírusosak) kardiológus főorvosa.

Németországban is hasonló tapasztalatokról számoltak be az elmúlt napokban. Hendrik Streeck, a Bonni Egyetem virológusa házról házra járt koronavírusos lakosokkal beszélgetni, és állítása szerint a több mint száz enyhén fertőzött alany legalább kétharmada jelezte, hogy napokig nem érzett szagokat és ízeket. A müncheni Lajos–Miksa Egyetem orvosprofesszora, Clemens Wendtner szerint a fertőzöttek szagló- és ízlelőképessége néhány nap vagy hét után visszatért, de addig az orrcseppek és orrspray-k sem segítettek a tüneten.

A Utah Jazz kosárlabdacsapat koronavírus-fertőzött játékosa, a francia Rudy Gobert vasárnap írta a Twitteren, hogy négy napja nem érez szagokat. Az amerikai kosárlabda-bajnokságot, az NBA-t azután szakították félbe, hogy Gobert tesztje pozitív lett.