Fertőtlenítőszer gyártására állították át a MOL gyárát

Két héten belül ellátják vele az egészségügyi intézményeket és a kiskereskedelmet.

Fertőtlenítőszerek gyártására állították át a MOL almásfüzitői üzemét - jelentette be Ratatics Péter, a MOL ügyvezető igazgatója az operatív törzs szerda délelőtti sajttájékoztatóján. Elmondta, 24 órás folyamatos munkával napi 50 ezer litert tudnak előállítani a saját fejlesztésű, kéz- és felületfertőtlenítésre is alkalmas szerből. Először az egészségügyi intézményeket, kiemelt vállalatokat látják el, majd a kiskereskedelemben is elérhetővé teszik a következő két hétben ezeket a szereket. Elsőként - április közepétől - a MOL kutakon lesznek elérhetőek a fertőtlenítők.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy rekordgyorsasággal ment a fertőtlenítő bevizsgáltatása, engedélyeztetése. Hangsúlyozta, hogy az elsődleges cél az emberi életek megmentése, ezért elsőként az egészségügy, majd a lakosság részére is elérhetővé fogják ezeket tenni. Védőeszközöket külföldről, főként Kínából szerez be az ország, ezekért most az egész világon verseny van. Emellett kiépítik a hazai termelést, és megnövelik a kapacitásokat. A hazai gyártás ahhoz is hozzájárul, hogy a gazdasági visszaesést mérsékelje. Ruszin Romulusz dandártábornok elmondta, 84-re emelkedik azon vállalatok száma, ahol a honvédség szolgálatot teljesít. Ma olyan cégekhez szálltak ki, amelyek az élelmiszer-, vagy az oxigén előállításában játszanak kulcsszerepet. A cégek között van több gyógyszergyár (Sanofi, Egis, Richter, TEVA), kiskereskedelmi cég (Tesco, Spar, Coop, CBA), illetve gázokat (oxigént) előállító és forgalmazó vállalat, valamint a Telekom. A katonaság a déli, az északi és a nyugati határ mentén is kint van, a rendőrséget segítve. Sátrakkal és tábori ágyakkal segítik a kórházakat. Járőrszolgálatban is részt vesznek a katonák. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy már 226 embernél mutatták ki a koronavírust, és az újabb halálesettel már 10 ember halt meg a fertőzés következtében Magyarországon. Valamennyi beteg esetében egyéb krónikus betegségeket is megállapítottak, így a vírus „rárakódott” az alapbetegségükre. Felhívta a figyelmet arra, hogy az idősotthonok lakóinak helyzete különbözik azokétól, akik az otthoni környezetükben vannak. Ezeknek az otthonoknak különösen figyelniük kell arra, hogy a biztonságos távolságot betartsák a lakók egymás között, és szellőztessenek gyakran, mert az csökkenti a kórokozók jelenlétét. Közölte, hogy felvételi zárlatot rendeltek el ezekben az intézményekben, mivel a vírus már az egész ország területén jelen van. Javasolta, hogy otthon mozogjanak az emberek, hogy a bezártságérzetet csökkentsék, és tartsák a kapcsolatot telefonon a szeretteikkel. Köszönetet mondott azoknak, akik tűrik ezt az állapotot, és azoknak, akik gondozzák őket, a szociális otthonokban dolgozóknak. Lakatos Tibor ezredes a friss kormánydöntésről beszámolva elmondta, hogy újabb 15 milliárd forintot különített el a kormány a szükséges védőeszközök beszerzésére. Itt a kórházakban és az egészségügyben dolgozók jelentik a prioritást. Elmondása szerint az eszközök kiszállítása nem ütközik majd akadályokba. A lélegeztetőgépek érkezésével egyre több intenzív ágyat lehet bevonni. Közölte, hogy Kiskunhalason a konténerkórház építése jó ütemben zajlik, a Hungexpón kiépülő ideiglenes kórház 330 fő befogadására alkalmas, de ez bővíthető. Ezt csak akkor vetik be, ha már nem elég a kórházi kapacitás. A határátkelőhelyeken folyamatos a forgalom, de egyes határátkelőknél nagyobb teherforgalomra kell számítani. Az ezredes bejelentette, hogy ahol a polgármesterek kijárási tilalmakat rendeltek el, ott a kormánymegbízottak törvényességi észrevételeket fognak tenni. Amint arra a Népszava is felhívta a figyelmet, Polgár és Sződliget vezetése annak ellenére rendelt el részleges kijárási tilalmat a településeken, hogy önkormányzatnak, polgármesternek erre nincsen jogköre. Újságírói érdeklődésre Lakatos Tibor elmondta, hogy fertőző beteget nem helyeznek házi karanténba, ők kórházakba kerülnek. A házi karantént azoknál rendelték el, akik nem fertőző betegek voltak, hanem olyan helyről érkeztek, ami veszélyeztette mások egészségét. Az ezredes elismételte, hogy a karantént megszegők szabálysértést követnek el, velük szemben figyelmeztetést, helyszíni bírságot szabhat ki a rendőrség vagy feljelentést tehet. Eddig két fővel szemben figyelmeztetést, 26 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, átlagban 30 ezer forint körüli összeget. 157 esetben szabálysértési feljelentéssel éltek, itt maximum 150 ezer forint a büntetés.