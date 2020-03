Rudolf Péter: Örülni csak akkor lesz okunk, ha újra felmegy a függöny

A POKET olvasásnépszerűsítő programként indult két éve, néhány budapesti zsebkönyvautomatával. Mára szerteágazó tevékenységű, közösségépítő projekt lett belőle. Új, kifejezetten gyerekeknek szóló könyvsorozatuk minden kötetével egy-egy segítő szervezet működését támogatják. A kezdeményezésről Vecsei H. Miklós színészt, a POKET alapítóját kérdeztük.

Miért volt fontos, hogy a zsebkönyvekkel az ifjúsági korosztály felé is nyissatok? A POKET-tel többek között az offline (internet nélküli) időtöltés és a közösségépítés fontosságára próbáljuk meg felhívni a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a POKET tulajdonosok egy egymásra figyelő közösség tagjaiként számíthassanak egymásra. Egyre gyakrabban találkoztunk olyan helyzettel, hogy például valaki pusztán a közösségi élmény miatt hordott a zsebében egy Hajnóczy-kötetet tízévesen. Nekik szeretnénk most kedveskedni ezzel a számukra is fogyasztható, új sorozattal. Miért éppen a Tündérboszorkány című könyvre esett a választásuk? Megkérdeztük a POKET-közösséget, hogy melyik ifjúsági irodalmat olvasnák legszívesebben. Egyértelműen Bosnyák Viktória könyvére voksoltak legtöbben. Mi a közös a POKET-ban és az Amigos a gyerekekért Alapítványban? Mindkét csapat derűsen hisz benne, hogy a hivatásunk mellett időt kell szánnunk olyan cselekedetekre is, amik építhetik a kultúrát, vagy segíthetnek a rászorulóknak. Természetesen az Amigók csapata egy sokkal áldozatosabb munkát végez, ezért is szerettük volna felhívni rájuk a figyelmet. Nekem a szüleim szociális munkások és ha van időm, én is igyekszem hasonló munkát találni az életemben. Biztos vagyok benne, hogy az ezekhez hasonló találkozások döntő jelentőségűek az úgymond „városi gyerekek” életlátásában, fejlődésében.



Melyik lesz a POKET ifjúsági sorozatának következő kötete? Jo Nesbo, a világhírű skandináv krimiíró első meseregénye, a több mint húsz nyelvre lefordított Doktor Proktor pukipora. Ennek bevételeiből az InDaHouse Hungary Egyesületet fogjuk támogatni, akik borsodi falvakban élő gyerekeknek tartanak fejlesztő foglalkozásokat. A gyerekek, tinédzserek hogyan fognak hozzájutni a könyvekhez? A „maradjunk offline” az egyik mottónk, ezért a Facebook-oldalunkat igyekszünk keveset használni, de az új kötetek megjelenését és az azokhoz tartozó eseményeket mindig ott jelentjük be. Reméljük, így elérünk mindenkit, aki kíváncsi ránk. Az, hogy a gyerekeknek miből lesz 990 forintja a könyvre, gondolom, családonként változik. A budapesti Károlyi-kertben lévő automatánk mellett például található egy könyvespolc is, amin ingyen cserélhető, egész jó minőségű könyvek szoktak lenni. Hogyan érinti a koronavírus miatt kialakult helyzet a tervezett programjaikat? A koronavírus eléggé megtépáz minket is, hiszen színházi előadásaink jogdíjaiból tartjuk fenn a céget. Ez a szám most egyik napról a másikra nulla lett. Egyelőre van két-három havi tartalékunk, utána meglátjuk, mi lesz. Természetesen minden eseményünk elmarad most. Sajnos az április 14-re kitűzött második születésnapi programunk is, ami dupla teltházas koncert lett volna Presser Gáborral, Beck Zolival, Szabó Balázzsal, a Margaret Island zenekarral és még sok más meghívott művésszel. Nagyon szomorú vagyok, mert hónapok óta szervezzük, hogy ez a sok jó barát együtt legyen és a legújabb versantológiánkból megzenésített verseket előadják. Remélem, mihamarabb tudjuk pótolni.