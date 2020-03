Ismerősöktől, szülőktől kér védőfelszerelést a gyerekorvos – permetezőmaszkot már kapott

Patikában is gyártható gyógyszer alapanyagok közé sorolta a malária ellen alkalmazott orvosság hatóanyagát, a hydroxychloroquint a hazai gyógyszerhatóság, egyben megtiltotta kivitelét az országból. A döntés indoklásában olvasható, hogy a „hydroxychloroqiune-sulfat hatóanyag és az annak felhasználásával gyártott gyógyszerek alkalmazása szükséges lehet a COVID-19 megbetegedések gyógyításához, ezért a külföldre történő kivitelük olyan ellátási zavart idézhet elő, ami akadályt jelenthet a COVID-19 megbetegedések gyógyításában, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásában.” Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(OGYÉI) exporttilalma hat hónapra szól. A szert a hazai patikák Delagil néven forgalmazzák, ám a járvány kezdete óta megnőtt iránta a kereslet, Magyarországon hetek óta hiánycikk. Lapunknak egy gyógyszerész azt mondta: a hatóanyagból por formájú szert tudnak készíteni a gyógyszertárak. Úgy tudjuk van olyan patika, amely már rendelt is az exporttilalom alá vont hatóanyagból. A szer hatóanyaga azitromicinnel (AZI-sandoz) kombinálva eredményes lehet a koronavírus-fertőzött betegek kezelésében. Egy dél-koreai munkacsoport először február 13-án javasolta a hidroxiklorokint és a klórkinint a koronavírus betegség kísérleti kezelésére, szerintük a gyógyszer gátolja a vírus szaporodását. Március 17-én az Olasz Gyógyszerügynökség AIFA Tudományos Technikai Bizottsága kedvező véleményt adott ki a klorokin és a hidroxi-klórkinin címkén kívüli felhasználásának a COVID-19 kezelésére történő bevonásáról. Egy francia tanulmány is kimutatta a vírusterhelés csökkenését napi 600 mg-os dózis mellett, azonban a tanulmányt sokan bírálták, a klinikai vizsgálat módszertani hibái miatt.