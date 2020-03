Gyilkosság gyanújával őrizetbe vették az egyik volt ukrán külügyminisztert

Amerikában a történelem legnagyobb, 2 ezer milliárd dolláros gazdasági csomagjáról állapodtak meg. A Fehér Ház szerint egy 79 éves járványügyi szakértő elhomályosítja az elnök érdemeit.

Az Egyesült Államok már 55 ezer megbetegedésnél és 784 halálesetnél tart. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztet, hogy Európából Amerikába kerülhet át a koronavírus-járvány epicentruma. Különösen aggasztó a helyzet New Yorkban, ahol máris telítődtek a kórházak és fogytán az ellátók védőruházata. Andrew Cuomo kormányzó éles hangon követelt több szövetségi segítséget, szerinte legalább 20-25 ezer plusz lélegeztetőgépre lenne szükség. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a különböző amerikai régiókat eltérő ütemben érinti a járvány, így elvben lehetőség van az orvosok és a felszerelés átcsoportosítására, vándoroltatására. Vezető autógyárak és technológiai cégek a lélegeztetőgépek és a védőfelszerelés gyártásának gyors felfuttatását ígérik. A Fehér Ház és a szenátus néhány napos elkeseredett vita után a történelem legnagyobb kárenyhítő és gazdaságösztönző csomagjában állapodott meg. A 2 billió dollár a kétszerese a 2008-as élénkítő injekciónak. Az évi 75 ezer dollár alatt kereső amerikaiak heteken belül 1200 dollárt, plusz a családok gyerekenként 500 dollárt kapnak. Donald Trump elnök már az idén április 12-re eső húsvétra újra szeretné indítani az amerikai gazdaságot. Mint nyilatkozta, gyönyörű dolog lenne, ha húsvét vasárnap tele lennének a templomok, Amerika nem a leállásról szól, és különben is, a koronavírus elleni harc már a végéhez közeledik. Az egészségügyi szakértők másként látják, mint ahogy pár napja még az elnök is nyárra tette a járvány lecsengését. Bírálói szerint Trump – részben nyilván választási megfontolásból – fontosabbnak tartja a gazdaság talpra állítását az emberek egészségénél. Ahogyan ő fogalmaz, a gyógyszer nem okozhat nagyobb kárt, mint maga a betegség. Jellemző, hogy Fehér Ház, majd nyomában a trumpista média kikezdte a szövetségi járványügyi hatóság igazgatóját. A szakmai körökben és a közvélemény előtt is tekintélyes, 79 esztendős Dr. Anthony Fauci 36 éve irányítja az intézményt. Kulcsszerepe volt az HIV/AIDS és az ebola megfékezésében, járványügyben Ronald Reagan óta minden elnöknek ő szolgált tudományos tanáccsal. Most azért vált kegyvesztetté, mert interjúiban rendre „helyre teszi” a túlzottan derűlátó Trumpot.