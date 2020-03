Nagyot nőtt a zöldségek ára

Kéz- és felületfertőtlenítő szert gyárt mostantól a Mol egyik almásfüzitői gyára. A termék április közepén kerül a kereskedelembe, az ár nem ismert.

Kéz- és felületfertőtlenítő gyártására állította át egyik almásfüzitői üzemét a Mol - közölte az Operatív Törzs délelőtti tájékoztatóján Ratatics Péter, az olajcég ügyvezetője, amit a társaság később közleményben erősített meg. A 24 órában, három műszakban, megállás nélkül üzemelő egység napi 50 ezer liter fertőtlenítőszert képes előállítani. Az első mennyiségeket már elkezdték kiszállítani a kiemelten fontos intézményeknek. A Mol Hygi névre keresztelt termékek április közepétől a Mol töltőállomásain is megvásárolhatók. A koronavírus elleni védekezés érdekében a Mol megkezdte a Magyarországon hiánycikknek számító kéz- és felületfertőtlenítő termékek gyártását - közlik. A vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó Mol Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát. A két új termék összetétele az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján készült, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerzi be a Mol Lub. Az első legyártott mennyiségeket már le is szállították az Operatív Törzs által meghatározott és a koronavírus kezelésében kiemelt fontossággal bíró állami intézményeknek (pl. kórházaknak, hulladékkezelőnek, közüzemeknek) és önkormányzatoknak. A termelés és a kiszállítás folyamatos lesz, ezzel - szerintük - megszűnhet az ellátási probléma. A Mol finomítóiban, üzemeiben és töltőállomásain dolgozó szakembereit is ezzel a fertőtlenítőszerrel védi a vírus ellen. A Mol Lub egyúttal azon is dolgozik, hogy mihamarabb elindulhasson a termék kiskereskedelmi értékesítése, hogy a lakosság is hozzáférhessen a jelenleg hiánycikknek számító termékhez. A Mol Hygi egyelőre 2 literes, újrahasznosítható műanyagból készült flakonban érhető el, de kisebb kiszereléseket is alkalmaznak majd a jövő hónaptól. Ezen felül a csoport Szlovákiában és Horvátországban is megkezdi fertőtlenítők gyártását a helyi üzemeiben az országos igények lefedésére. A több mint száz éves múltra visszatekintő Mol Lub két üzeme alapvetően kenőanyagokat gyárt.