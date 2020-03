Elhalasztották a kézilabda európai kupák négyes döntőit

A két legnagyobb figyelemmel kísért bajnokságban várakozó állásponton vannak a sportági vezetők, ám lassan határozni kell: folytatják vagy berekesztik a küzdelmeket?

A koronavírus-járvány miatt a többi mellett leállították a labdarúgó NB I és a férfi és női kézilabda-bajnokságot is: a két labdajáték sorsát már csak népszerűségük okán is kiemelt közfigyelem övezi, nagyon nem mindegy, hogy miként fut ki az idei szezon. Három verzió közül kell döntetniük az illetékeseknek.



Első variáció: kivárnak, és ha lehet, folytatják, mondjuk nyár elején vagy közepén a sorozatokat. Futballban nyolc forduló van hátra, és a tavalyi bajnok Ferencváros úgy vezet három ponttal, hogy két meccsel kevesebbet játszott. A bajnokságot akár egy hónap alatt be lehetne fejezni, ha a csapatok belemennek a szerda-szombat ritmusba, de ez azért a hazai kluboknak nem az erősségük. Az FTC-nek két súlyos meccse, az Újpest elleni hagyományosan komoly energiákat felemésztő derbi, illetve a második helyezett Videoton elleni idegenbeli parti ígérkezik a legkeményebbnek.

Férfi kézilabdában a Szeged csak jobb gólarányával áll az élen, de a Veszprém egy meccsel kevesebbet játszott, ráadásul az egymás elleni összevetésben is jobb egyelőre, mert a pirosak a Bakonyban egy góllal verték a Tisza-parti kékeket. Itt tehát folytatás esetén hatalmas hirigre van kilátás, hiszen a bajnok Veszprém még játszik Szegeden.

Női fronton a bajnoki arany nem kérdéses, a Győr előnye és fölénye megkérdőjelezhetetlen. A Bajnokok Ligája-indulást érő második helyért viszont hatalmas a könyöklés, a Siófok évek óta először, de jobb helyzetben van a harmadik Ferencvárosnál. Ráadásul a Balaton-parti meglepetéscsapat már játszott a Győrrel és megverte a Ferencvárost is, vagyis két legnagyobb riválisát is letudta. Ahhoz, hogy elveszítse a második helyet, pontokat kell veszítenie az elvileg gyengébb csapatok ellen, ami azért nem reális forgatókönyv.

Második variáció: berekesztik a bajnokságokat, és az eddig lejátszott meccsek alapján hirdetnek aranyérmeseket. Fociban ez a bajnoki címvédő Ferencváros elsőségét jelentené, ami alighanem reális. Kézilabdában egy hasonló döntés hatalmas felzúdulást váltana ki. Kizárt, hogy mindenki számára elfogadható lenne, ha a véghajrá nélkül zárulna a sorozat. A két férfi élcsapat pontegyenlősége miatt mi rangsorolna a Szeged és a Veszprém között? Ha a gólarány, bajnok a Szeged, ha az egymás elleni eredmény, akkor egy góllal a Veszprém a bajnok. Így vagy úgy dönt is a szövetség, az egyik fél (jogos) haragját vonja magára. És akkor a hölgyek: ha az eddigi eredmények alapján most lefújnák a bajnokságot, akkor Győr, Siófok, FTC lenne a sorrend, ami alighanem akkor is ugyanez lenne, ha éppenséggel lejátszanák a hátra lévő fordulókat.

A harmadik verzió: nem túl népszerű az ötlet, de van benne rendszer, ha ezt az idényt kompletten elengedik a szövetségek, és a tavalyi sorrendet veszik alapul a bajnoki és a kieső helyek esetében is. Ebben az esetben persze az a vád érné a döntéshozókat, hogy akkor mi értelme volt lejátszani szeptembertől a sorozatok háromnegyedét? Viszont így csak a nemzetközi kupahelyeket kellene elosztani a csapatok között. De ha nincs kieső, akkor mi lesz a feljutásba tízmilliókat feccölt csapatokkal? Mondjuk az MTK újra a második vonalban kezdene szeptemberben? Ezeket a csapatokat ki vagy mi fogja kompenzálni?

Bárhogy is döntenek majd a labdarúgás és a kézilabda vezetői, nagyon komoly indulatokkal kell számolniuk. Pláne, hogy a csapatokat ért gazdasági hatásokat egyelőre megtippelni sem lehet. Az biztos, ha a vírus okozta válság elhúzódik, akkor elkerülhetetlen lesz a bérkiáramlás csökkentése. Nyilván nem lesz népünnepély egyenként végigverni a játékosokon, hogy élő és érvényes szerződésük ellenére rosszabb konstrukciókkal kell számolniuk, de más megoldás egyelőre nem kínálkozik. Messi és társai már a spanyol sportsajtó szerint titokban elfogadták az új bértáblát, de maradjunk annyiban: Messinek és csapattársainak azért könnyen volt miből engedniük…