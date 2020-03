Tovább terjed a vírus Afrikában, délen a legsúlyosabb a helyzet

Ez derül ki a Kantar ügynökségnek a fejlett országokat tömörítő G7-ek országaiban készített felméréséből.

Inkább elégedettek a hetek országaiban élők kormányuknak a koronavírussal szemben hozott intézkedéseivel. A Kantar közvélemény-kutatása szerint e tekintetben a járvány által legjobban sújtott európai állam, Olaszország áll az élen, 76 százalék ért egyet Giuseppe Conte kabinetjének szigorú lépéseivel, a kijárási tilalommal, a mozgás szabadságának korlátozásával. Az arány 66 százalék Kanadában, Franciaországban 61, Németországban pedig 58. (Egy múlt héten készült német felmérés ennél jobb bizonyítványt állított ki Angela Merkel kormányának fellépéséről, ott 65 százalék értékelte jóra az intézkedéseket.) Az Egyesült Királyságban 56, az Egyesült Államokban viszont már csak 53 százalék ez az arány. A japánok tartják a legrosszabbnak kormányuk intézkedéseit, itt az arány mindössze 35 százalék. Arra a kérdésre, elegendőnek tartják-e az adott kormány intézkedéseit, vagy úgy vélik, azok nem mennek elég messzire, a franciák 49 százalék véli úgy, még keményebb lehetne a kabinet fellépése, a németeknél és az olaszoknál 47-47 százalék ez az arány, a japánoknál 51 százalék. A kanadaiaknak viszont csak 35, az amerikaiaknak pedig 37 százaléka óhajtana még keményebb intézkedéseket.

A japánok elégedetlenek az intézkedésekkel Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A felmérésben arra is keresték a választ, hogyan vélekednek az emberek honfitársaik hozzáállásáról, mennyire tartják felelősségteljesnek a koronavírussal szembeni viselkedésüket. E tekintetben a franciák állnak a legrosszabbul, 36 százalék elégedett a honfitársakkal, de érdekes módon a németeknél is csak 38 százalék ez az arány. Az olaszok esetében 41. A legjobban a kanadaiak elégedettek a többiek hozzáállásával, az arány 68 százalékos, az Egyesült Államok a második 61 százalékkal. A legnagyobb arányban az olaszok félnek attól, hogy családtagjaik elkaphatják a koronavírust, 93 százalékuk nyilatkozott így, a japánoknál a legalacsonyabb ez az arány, de a többi államhoz képest a németeknél sem kiugrón magas 78 százalékkal. Saját egészségükért is az olaszok aggódnak legjobban, 85 százalékuk tart a fertőzéstől, a japánok itt is sereghajtók 65 százalékkal, de alig előzik meg a németeket, akiknek csak 68 százaléka tart a megbetegedéstől. A legtöbben Olaszországban nyilatkoztak úgy, hogy tudják, hogyan védekezhetnek a koronavírus ellen, 96 százalék nyilatkozott így, de az e tekintetben az utolsó helyen álló japánoknál is 84 százalék ez az arány. A felmérést közlő Le Figaro című francia lap megjegyzi, hogy a Kantar március 19-21 között végezte a közvélemény-kutatást, 7005 16 évnél idősebb személy megkérdezésével.