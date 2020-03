Negatív Merkel második koronavírus-tesztje

Negatív Angela Merkel német kancellár második koronavírus-tesztje, szervezetében továbbra sem mutatták ki a kórokozót - jelentették be szerdán Berlinben.

A szövetségi kormány tájékoztatása szerint legközelebb a jövő hét elején végeznek el koronavírus-tesztet a kancelláron. Angela Merkel vasárnap házi karanténba vonult, miután kiderült, hogy kimutatták az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) egy orvosnál, akitől pénteken védőoltást kapott tüdőgyulladást okozó pneumococcus baktérium ellen. Hivatali feladatait otthonából látja el. Szerdán az alkancellár, Olaf Scholz pénzügyminiszter szólalt fel helyette a koronavírus-járvány miatt készített pótköltségvetés parlamenti (Bundestag-) vitájában. A fertőzöttek száma átlépte a 30 ezres határt, és a kórházak országos szövetségének (Deutsches Krankenhausgesellschaft - DKG) becslése szerint a hét végére eléri a 70 ezret. Ez azt is jelenti, hogy a ténylegesen fertőzöttek száma eléri a 700 ezres határt, mert szakértők szerint legalább tízszeres a különbség a teszttel kimutatott és a tényleges fertőzések száma között - mondta Gerald Gass, a DKG elnöke egy szerdai lapinterjúban. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok közösen kidolgozott intézkedései révén március 16-tól kezdve fokozatosan szinte teljesen leállították a közösségi életet Németországban, és a legtöbb gazdasági ágazat is csak takaréklángon működik. A járvány lassítását szolgáló eddigi legszigorúbb korlátozás hétfőn lépett életbe, az előírás szerint csak nyomós okból lehet elmenni otthonról, és mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt közterületen, vagy azokkal a személyekkel, akikkel együtt él. Ugyanakkor a kormány már tervezi a járványügyi intézkedések következő szakaszát. Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter egy csütörtökön megjelenő interjúban az előzetesen ismertetett részletek szerint elmondta, hogy legkésőbb húsvétig kidolgoznak egy átfogó tervet. "Napról-napra fontosabb, hogy miként szállunk ki a válságüzemmódból" - fogalmazott. Az elképzelés szerint a kiutat időben és térben rugalmasan változtatható intézkedések rendszere jelentheti. Valószínűleg arra kell berendezkedni, hogy kijárási korlátozások elrendelésére, majd feloldására, "gyorsításra, majd fékezésre" lesz szükség heteken keresztül, attól függően, hogy miként alakul a fertőzöttek és a kórházi ellátásra szoruló betegek száma az adott térségben. Kiemelten fontos a leginkább veszélyeztetettek, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők védelme. Őket várhatóan arra kell majd kérni, hogy még hónapokig korlátozzák a mozgásukat, és kétség esetén maradjanak otthon. Ellátásukra és társas szükségleteik kielégítésére szolidáris megoldásokat kell kidolgozni - fejtette ki a miniszter a Die Zeit című hetilapnak adott interjúban. Hangsúlyozta: ha sikerül gondoskodni a veszélyeztetett csoportok védelméről, egyes területeken vissza lehet térni "a megszokott mindennapi élethez". Arról is szólt: nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy miként lehet felhasználni a mobiltelefonok helyzetének meghatározásával kapcsolatos adatokat a járvány elleni védekezésben. Az adatok esetleges felhasználását a lehető legszigorúbb előírásokkal kell szabályozni, és kizárólag olyan válságos helyzetekre kell korlátozni, mint a koronavírus-világjárvány - mondta a német egészségügyi miniszter. Helge Braun kancelláriaminiszter egy okostelefon-alkalmazás felhasználóinak adott szerdai online interjúban azt mondta: az intézkedések következő szakasza "természetesen azt jelenti, hogy ismét többet mehetnek ki az utcára a fiatalok, akik nem tartoznak a veszélyeztetett csoportokhoz", ehhez azonban elengedhetetlen a következetes tesztelés, a fertőzöttek és a velük kapcsolatba került emberek kiszűrése, hogy ne induljon ismét meredek, exponenciális növekedésnek a fertőzések száma. Hozzátette: a korlátozások lazítása nagyban függ attól, hogy mennyire hatásosak a járvány lassítására tett eddigi intézkedések. Ez két hét alatt derül ki - mondta a német kancelláriaminiszter.