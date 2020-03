Beindul a „B” terv – Mozgalom indult a munkaerő átcsoportosítására

Jövő hét elején megint havazhat.

Átmenetileg melegszik az idő a hétvégén, helyenként 20 fok közeli meleg is lehet. Hétfőtől viszont ismét markáns lehűlés várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az országos középtávú előrejelzés szerint pénteken napos idő valószínű, csapadék nem várható. A szél élénk lesz, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul. A derült, szélcsendes tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 19 fok között várható. Szombaton is több órára kisüt a nap, de helyenként zápor kialakulhat. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Vasárnap a többórás napsütés mellett elszórtan alakulhat ki záporeső, esetleg egy-egy zivatar is lehet. A leghidegebb órákban 0 és plusz 6 fok között, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn aztán újra lecsap ránk egy hidegfront erős, viharos széllel, csapadékkal - derül ki az Időkép előrejelzéséből . A csapadék mennyisége és területi kiterjedése még meglehetősen bizonytalan. Egyes modellszámítások szerint akár újra havazhat is, nagyobb eséllyel északon és nyugaton.