Már több mint 35 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Németországban

Victor Costache maga jelentette be lemondását, de sajtóértesülések szerint a kormányfő vált meg tőle, a járványhelyzet túl laza kezelése miatt.

Lemondott Victor Costache román egészségügyi miniszter csütörtökön, miután több romániai kórházban is orvosok és páciensek tucatjai fertőzték meg egymást koronavírussal. A miniszter távozását Ludovic Orban kormányfő jelentette be, hozzátéve, hogy Costache "személyes és szakmai okokra" hivatkozva jelentette be távozását. A román média tudni véli, hogy Costachét valójában a kormányfő mondatta le meggondolatlan nyilatkozatai és a a váláság kezelésében megmutatkozott hiányosságok miatt.

Orban rámutatott: a bukaresti kormány a közegészségügyi intézetek megerősítésére és a járványügyi értekezletek gyorsítására fog a továbbiakban összpontosítani. A miniszterelnök az operatív törzs munkájában eddig is aktívan részt vevő Nelu Tataru egészségügyi államtitkárt javasolja a megüresedő posztra -írja az MTI.