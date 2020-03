Humorral is küzdenek a járvány ellen a csehek

Eddig jelesre vizsgázott a prágai egészségügy a koronavírussal szembeni küzdelemben, de fokozódik a nyomás az orvosokon és ápolókon.

Az irodalomból is jól tudhatjuk, hogy a cseheket egyfajta jellegzetes humor jellemzi. A koronavírus terjedését is igyekeznek az ő szemszögükből szemlélni, s a folyamatosan érkező drámai hírek ellenére némi humorral fűszerezni. Reneszánszukat élik a mémek, az emberek tömegével küldenek a chatprogramok segítségével vicces rajzokat, képeket, amelyek mosolyt csalhatnak az arcokra a nem éppen üdítő hétköznapokban. Sokan például azon mulatnak, hogy az állami tévében felbukkanó személyek láttán csak tippelni lehet, hogy az illető ki lehet, mert a maszk viselése nem csak az utcákon, hanem a stúdiókban is kötelező. A mostanában mondhatni a csapból is folyó egészségügyi miniszter, Adam Vojtech például egészen „dizájnos” maszkokban szokott megjelenni a nyilvánosság előtt, valósággal divatdiktátorrá vált, hiszen naponta jelenik meg más és más mintájúban. A helyi társadalom eddig jelesre vizsgázott empátiából. Számos önkéntes jelentkezett, hogy segítsenek a magukra maradt időseknek, mindazoknak, akik képtelenek ellátni magukat a de facto kijárási tilalom közepette. Azt is méla nyugalommal veszik tudomásul a csehek, hogy reggel 8-10 között biztonságiak közlik velük: nem tehetik be a lábukat a bevásárlóközpontba. A kormány döntése értelmében ugyanis csak a 65 év felettiek vásárolhatnak az 500 négyzetméter feletti üzletekben, valamint a gyógyszertárakban. Az Orbán Viktorral, illetve Jaroslaw Kaczynskivel, a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnökével gyakran együtt emlegetett, s az uniós támogatások saját kasszájába csorgatásával vádolt miniszterelnök, Andrej Babis is emberi arcát mutatta, amikor a napokban bocsánatot kért a koronavírus kezelése miatt, ám – mint mondta – nem sejthették előre, hogy a koronavírus ilyen elképesztő sebességgel söpör végig a világon és ennyire drámai egészségügyi következményei lennek. Pedig Prága sok más országhoz képest hamarabb lépett, februárban elrendelte például az olasz síparadicsomokból érkezettek kötelező, két hétig tartó karanténját. Az is egészen más politikai klímát sejtet Magyarországhoz képest, hogy az ellenzék – a kormányfő ajánlatának megfelelően – három személyt jelölhetett a koronavírussal foglalkozó válságstábba. Csehország jóval hamarabb lépett a szükséges egészségügyi felszerelések beszerzésében, mint Magyarország, amit a koronavírussal kapcsolatos mintavételek száma is jelez. Eddig mintegy 27 ezer tesztet végeztek, a diagnosztizált fertőzöttek száma (csütörtök este) meghaladja az 1900-at, vagyis jóval magasabb, mint Magyarországon, ugyanakkor a halálos áldozatok száma kevesebb, mint nálunk, szám szerint kilenc. Naponta valamivel több, mint tíz százalékkal emelkedik az új megbetegedések száma. A nemzetközi trenddel szemben Csehországban a 65 év felettiek aránya 17 százalék a megbetegedettek között, ez is részint ez is magyarázhatja azt, hogy a halálos áldozatok száma viszonylag alacsony az összes fertőzötthöz viszonyítva.

Prága arra is odafigyel, hogy teljesítse az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlását és minél több mintavételt vegyen. Március 19-én a napi mintavételek száma már meghaladta a kétezret, március 24-én pedig kis híján elérte a háromezret. Magyarországon a napi tesztek száma szerdán először haladta meg az ezret. A koronavírus gazdasági szempontból Csehországra is drámai hatást gyakorol. A kormány intézkedéseit a cégek egyötöde már most megérzi – derült ki a cseh kereskedelmi kamara által végzett felmérésből. A legtöbb vállalatnál 40-60 százalékos bevételkieséstől tartanak. A legjobban az egyéni vállalkozókat és a kisvállalatokat érintik a kabinet eddigi döntései. Mint több más államban, így Csehországban is bezártak az éttermek, a sörözők, a nem alapvető élelmiszereket áruló üzletek. A határok lezárása pedig a légitársaságokat, a szállodai szektort sújtja legjobban. Sok cég csak késve tud fizetni a beszállítóknak, ez pedig súlyos pénzügyi válságot vetít előre – figyelmeztetett a cseh állami rádióban Vladimír Dlouhy, a kereskedelmi kamara elnöke. A megkérdezett cégvezetőknek csak a 49 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem késlekedik a beszállítóknak a fizetéssel. Ugyanakkor a kormány jelentős összegekkel igyekszik segíteni a bajba jutott cégeknek. Támogatja a cégeket abban, hogy a munkatársakat az elbocsátás helyett rövidebb munkaidőben foglalkoztassa, cserében állja az alkalmazottak bérének egy részét. Azt persze senki sem tudja, meddig tart a válsághelyzet. Egyes becslések szerint ha három hónapig elhúzódik a krízis, 400-450 ezer munkahely kerülhet veszélybe. A kormány támogatásának ára is van. A cseh kormány az idei évre 40 milliárd koronás veszteséggel számolt, ez azonban az új tervek szerint eléri a 200 milliárd koronát.