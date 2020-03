2961-szer kereste telefonon volt barátnőjét a 18 éves zaklató

Másfél hónapon belül.

A vád szerint egy 18 éves Nógrád megyei fiatalember másfél hónapon keresztül rendszeresen háborgatta volt barátnőjét - írja az ügyészség . A vád szerint a fiatalok 2019 szeptemberétől szerelemi kapcsolatban álltak egymással, azonban november elején a lány szakított a vádlottal, amit egyértelműen a tudomására is hozott. A fiú azonban nem tudott ebbe belenyugodni, és továbbra is kapcsolatba akart lépni volt barátnőjével. Ennek érdekében 2019. november elejétől december közepéig napi rendszerességgel, naponta többször is, összesen 2961 alkalommal hívta őt telefonon, illetve küldött sms-t neki. Ezen kívül személyesen is igyekezett a lánnyal annak akarata ellenére kapcsolatot teremteni. Amikor volt barátnője munkába ment, megfigyelte őt, az esti órákban pedig becsöngetett a lakásába, ezzel a sértett magánéletébe, mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozott. A Balassagyarmati Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a fiú ellen.