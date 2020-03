Kábítószerkereskedelem miatt vádat emelt a venezuelai elnök ellen az amerikai kormány

Hatalmas jutalmat is ajánlottak Nicolás Maduro elfogásáért.

Az amerikai kormány kábítószerterrorizmusra és pénzmosásra hivatkozva vádat emelt Nicolás Maduro venezuelai elnök és több mint egy tucat jelenlegi és volt közeli munkatársai ellen - jelentette be csütörtökön az amerikai igazságügyi minisztérium. Az igazságügyi tárca nyilatkozata mellett közleményt adott ki az amerikai külügyminisztérium is, Mike Pompeo aláírásával. E szerint a külügyminisztérium 15 millió dolláros jutalmat helyez kilátásba Maduro elfogásáért.



A venezuelai elnök csütörtökön visszautasította a vádakat, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Kolumbia összeesküvéséről van szó, szerinte ez a két ország „parancsot adott arra, hogy erőszakkal árasszák el Venezuelát”. A venezuelai elnök a Twitteren úgy fogalmazott:

A Maduro és közvetlen környezete elleni vádemelés azt követően történt, hogy a Trump-kormányzat több egyedi szankciót hozott a dél-amerikai ország tisztségviselői ellen, s ezekkel lényegében kizárta az országot az amerikai pénzügyi rendszerből. Majd a tavaly életbe léptetett olajembargóval megfosztotta Venezuelát az egyik legfőbb bevételi forrásától is. Ám közben Juan Guaidó ellenzéki vezető támogatása amerikai elemzők szerint sem hozta meg a Washington által várt eredményt, vagyis Maduro hatalmának belföldi meggyengülését, illetve a hatalomátvételt. A csütörtöki vádemelést az első amerikai kommentárok Manuel Noriega egykori panamai vezető ellen 1988-ban hozott amerikai vádemeléshez hasonlítják. Noriega ellen szintén kábítószerkereskedelem miatt emelt vádat az akkori amerikai kormányzat, és szintén jutalmat ígért az elfogásához vezető információkért. Noriegát később el is fogták, az Egyesült Államokban bíróság elé állították, és 40 évig tartó börtönbüntetésre ítélték, amit később a jó magaviselete miatt 20 évre csökkentettek. A kommentárok azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy Venezuela katonailag jóval erősebb Panamánál, és Maduro Oroszország támogatását élvezi, ez pedig megnehezíti Washingtonnak, hogy a valaha Panamában tett lépésekhez hasonlóan cselekedjék. Venezuela egyébként jelenleg történetének talán legsúlyosabb politikai és gazdasági válságával küzd . Az évtized közepén még 30 millió lakosú latin-amerikai államot becslések szerint már 4,5 millió venezuelai hagyta el a jobb élet reményében, 80 százalékuk a térség más országaiban keresett menedéket. Egyes előrejelzések szerint a venezuelai menekültek száma 2020-ban 6,5 millióra gyarapodhat. Maduro emiatt március elején több gyermek vállalására sürgette a nőket a válság sújtotta országban.