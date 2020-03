Készülnek a harmadik felvonásra

Komoly vitákra lehet számítani a Német Labdarúgó-liga (DFL) hétfői videókonfereciáján, amikor a csődveszélybe került klubok megsegítésére próbálnak megoldást találni.

Az elmúlt húsz évben az egyre emelkedő televíziós jogdíjaknak köszönhetően nem voltak anyagi gondjai a német labdarúgó-bajnokság első- és másodosztályában szereplő kluboknak. Minden bajnoki szezonban május végén utalta a Német Labdarúgó-liga (DFL) a csapatok számára az eurómilliókat a televíziós közvetítések után. Bár az elosztásról évekig vitáztak a felek, mára minden érintett elfogadta, hogy a legjobb nézettségi adatokat produkáló Bayern München sokkal többet kap (35 millió euró az előző szezonban), mint például az élvonal újonca, a Paderborn (6 millió euró). Az európai csúcsbajnokságok közül a Bundesliga első osztályában játszik a legtöbb magyar válogatott játékos: Gulácsi Péter és Willi Orbán az RB Leipzig, Sallai Roland a Freiburg, Szalai Ádám a Mainz együttesében szerepel.

A koronavírusjárvány miatt a most zajló szezonban eddig két forduló maradt el a bajnokságból, ha nem sikerül minden bajnoki meccset lejátszani, akkor a klubok elesnek a televíziós bevételek jelentős részétől, mert a teljes összeg csak akkor jár, ha mind a 34 fordulót megrendezték. Mivel ilyesmire korábban nem volt példa, sem a mérkőzéseket közvetítő és összefoglaló televíziós társaságok, sem a DFL nem tudja pontosan, mennyivel kapnak majd kevesebbet a klubok. Ez attól is függ, hogy félbe kell szakítani a bajnokságot vagy „csak” kevesebb meccset tudnak megrendezni.

Az élvonalbeli és másodosztályú csapatok egyetértenek abban, hogy amint lehet, játszani kell, akár zárt kapuk mögött is. A lényeg, hogy képernyőn legyenek a mérkőzések, mert a szurkolók nélküli találkozók után is érkeznek a számlákra az eurómilliók. Elvileg egyetértettek a csapatok abban is, hogy ebben a helyzetben szolidárisnak kell lenni egymással, aki megteheti, nyújtson segítséget a komoly anyagi gondokkal küzdő egyesületeknek. A DFL azt kérte, hogy a hétfői tanácskozásra minden klub készítsen beszámolót a gazdasági helyzetéről és arról, milyen következményekkel járna a klub részére a legrosszabb forgatókönyv, ha nem folytatódna a bajnokság és elmaradna a televíziós jogdíjak kifizetése.

Hans-Joachim Watzke, a Borussia Dortmund ügyvezető igazgatója az ARD közszolgálati csatornán azt mondta, hogy klubja együtt érez a nehéz helyzetben lévőkkel, de azt nem gondolja, hogy a szolidaritásba a másik anyagi támogatása is belefér.

„Miért kellene nekünk finanszírozni mások veszteségeit, azért, mert nem gazdálkodtak felelősségteljesen és kellő körültekintéssel? – tette fel a kérdést a sportvezető. – Nemcsak sorstársak vagyunk, hanem ellenfelek is. Magunkat gyengítjük, ha milliókat adunk másnak segítség címén, nem várható el tőlünk, hogy a nemzetközi versenyképességünket csökkentsük azért, mert egy másik német klub nem gazdálkodott jól.”

Watzke rengeteg bírálatot kapott, még a dortmundi klub honlapján saját szurkolói közül is sokan kritizálták a véleménye miatt.

„Nem tudok mit csinálni, a véleményem mellett kitartok, és akkor is elmondom, ha ez nem tetszik mindenkinek – hangsúlyozta az elöljáró. –Több klubvezető jelezte, hogy egyetért velem, voltak köztük olyanok is, akik nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, ha nem érkeznek meg a tévés pénzek, mégis azt jelezték, hogy mástól nem kérnének és nem is várnának el anyagi segítséget, megpróbálják önállóan megoldani a problémájukat.”

Christian Seifert, a DFL elnöke azt ígérte a csapatoknak, hogy a Liga konkrét forgatókönyvekkel várja a csapatok képviselőit a hétfői videó egyeztetésen az első- és másodosztályú bajnokságok sorsáról, attól függően, hogy lehet-e még mérkőzéseket rendezni ebben a bajnoki szezonban vagy már nem.