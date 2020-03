Ismét megduplázódott az újonnan igazolt fertőzések száma Romániában

Iránban pénteken átadták az egészségügyi hatóságoknak a hadsereg által kialakított tábori kórházakat az új típusú koronavírusban megbetegedett emberek kezelésére; Izraelben, Afganisztánban és Törökországban is nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, a polgárháború sújtotta Jemen kormánya az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együttműködve készül fel a járványra.

A közel-keleti térségben Iránban regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, Kianus Dzsahánpúr iráni egészségügyi minisztériumi szóvivő pénteki tájékoztatása szerint 32 332 embert, és egy nap leforgása alatt 2926-al nőtt a számuk. Eddig 2378-an vesztették életüket, 144-en az elmúlt 24 órában. Az iráni állami televízió csütörtöki beszámolója szerint az ország hadserege Teheránban újabb, 2000 beteget befogadni képes tábori kórházat alakított ki. Iráni médiaértesülések szerint az országban már körülbelül 300-an haltak meg és több mint 1000-en betegedtek meg metilalkohol-mérgezésben, sokan ugyanis azt gondolják, hogy a metil-alkohol fogyasztása megvédi őket a vírustól. Elemzők szerint az ilyen „házi gyógymódok” növekvő népszerűségének egyik oka a nép kormánnyal szembeni bizalmatlansága, miután Teherán a járvány kitörésekor igyekezett bagatellizálni a veszélyt. Vahidullah Majjár afgán egészségügyi minisztériumi szóvivő pénteki bejelentése szerint 91-re nőtt Afganisztánban a fertőzöttek száma. Emellett két külföldi diplomata, valamint az ázsiai országban állomásozó NATO-kontingens 4 tagjának a tesztje is pozitív lett. Izraelben péntekre 3033-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma az egészségügyi minisztérium közleménye szerint. Eddig 10-en haltak bele a betegségbe, miközben 79-en már meggyógyultak. Csökkent a növekedés korábbi üteme, de egy nap alatt így is 342-vel nőtt az ismert fertőzöttek száma. Vasárnaptól az izraeli hadsereg ötszáz katonája is segíteni fogja a rendőrséget a lakosság otthontartásában, az egészségügyi minisztérium utasításainak betartatásában. Törökországban az utóbbi két napban – részben az elvégzett tesztek számának növelésével – ugrásszerűen emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Az országban csütörtök estig 3629 fertőzöttet regisztráltak. Számuk szerdán 2433, kedden pedig még 1872 volt, tehát két nap alatt csaknem megduplázódott. A török vezetés az utóbbi hetekben jelentősen leszűkítette a közösségi életet, bezártak egyebek mellett az iskolák, a színházak, a mozik, a koncerttermek, a bárok, a kávézók, a vidámparkok és az uszodák. Ezen túlmenően megtiltották a mecsetekben a tömeges imádkozásokat, közel 70 országgal leállították a légiközlekedést, valamint felfüggesztették a labdarúgó-bajnokságot. Noha a polgárháború sújtotta Jemenben egyelőre nincs regisztrált fertőzött, az ország kormánya az általa ellenőrzött területeken igyekszik felkészülni a járványra. Az al-Arabíjja pánarab televíziós csatorna weboldalán Maín Abdulmalik Szaíd jemeni miniszterelnökre hivatkozva arról tudósít, hogy Ádenben több épületet alakítottak át karanténnak. Március 25-én bezártak a boltok, bevásárlóközpontok is. A WHO a Twitteren azt közölte, együttműködik a jemeni egészségügyi minisztériummal az előkészületekben.