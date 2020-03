Nehéz helyzetbe hozza a bizonytalan lakhatású és a hajléktalan embereket a kijárási korlátozás

Az Utcajogász Egyesület szerint a korlátozásokról szóló kormányrendelet betarthatatlan.

Szombattól április 11-éigírt elő a kormány az új koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. Aki ezeknek nem tesz eleget, az szabálysértést követ el. A hajléktalan és lakhatási szegénységben élő emberek jogait és érdekeit védő Utcajogász Egyesület ugyanakkor: bár a korlátozás közegészségügyi szempontból indokolható lehet, a kormányrendelet nehéz helyzetbe hozza a bizonytalan lakhatású vagy hajléktalan embereket. Mint írták, Magyarországon általános probléma, hogy a lakástulajdonosok nem engedik bejelentkezni bérlőiket a kiadott lakásba. A szombati naptól viszont „a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására” csak a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Nem világos azonban, hogy a rendőrség hogyan tudja majd ellenőrizni, az emberek pedig hogyan tudják majd igazolni, hogy honnan indultak és hova tartanak, ha semmilyen irattal (lakcím, bérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződés) sem rendelkeznek. Az Egyesület szerint a hajléktalan emberek is kiszámíthatatlan helyzetbe kerülnek. A szociális intézményekben – így a hajléktalanszállókon is – már a múlt héten látogatási és kijárási tilalmat, valamint felvételi zárlatot rendelt el a kormányzat, utóbbi kettő alól csak az éjjeli menedékhelyek jelentenek kivételt. „Tehát azoknak, akik most váltak otthontalanná, a szűkös számú éjjeli menedékhely az egyetlen lehetőség, hogy ne maradjanak az utcán” – mutattak rá az utcajogászok. Az utcán maradt emberek így egyszerre két szabálysértést is elkövethetnek: nemcsak a kijárási korlátozás szabályait szegik meg, hanem a 2018 októberében elfogadott „életvitelszerű közterületi tartózkodás” szabályait is. Így a hajléktalan emberek egyszerre vannak kitéve az ötezer forinttól 500 ezer forintig terjedő pénzbírságnak és a szabálysértés miatti elzárásnak. Az Utcajogász Egyesület szerint a kiadott kormányrendelet annak ellenére betarthatatlan, hogy szabálysértési eljárással és katonák bevonásával fenyegeti a rendelet megszegőit. Hozzátették: a veszélyhelyzetben kiadott járványügyi intézkedés véleményünk szerint azért sem tud érvényesülni, azaz ténylegesen védeni a lakosságot, mert a mindenkori magyar kormány évtizedek óta nem foglalkozik olyan súlyos társadalmi problémákkal, mint a lakhatási szegénység. A jelenlegi helyzetben szükség lenne a kijárási tilalom korlátozásával kapcsolatos szabályok részletesebb kidolgozására, a lakhatás céljára használható üres létesítmények megnyitására, további segítő intézkedések kidolgozására (például lakbér plafon, költségvetési támogatás). Lapunk kereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi), a kijárási korlátozásokkal kapcsolatosan milyen további intézkedéseket terveznek a hajléktalanellátás területén. Egyelőre nem kaptunk tájékoztatást. A szociális alapszolgáltatások részére múlt héten viszont kiadtak egy útmutatót, amelyben a hajléktalanellátás is szerepel. A Fővárosi Önkormányzat, a Budapesti Módszertani és Szociális Központ, valamint a hajléktalan embereket segítő Menhely Alapítvány ez alapján dolgozott ki egy, ami számos ajánlást tartalmaz a járvány elleni védekezés feladatairól és lehetőségeiről a hajléktalanellátásban. Ez alapján a szállókon megpróbálják csökkenteni a zsúfoltságot, az ágyak között nagyobb teret hagyva, szigorúbb higiéniai előírások léptek életbe, az intézménybe belépéskor mindenkinek megmérik a lázát, az ügyfeleknek egy kérdőívet is ki kell tölteniük. A munkatársak védelmére is nagyobb figyelmet fordítanak. Öt, a hajléktalanellátásban járatos egészségügyi centrumot jelöltek ki, amelyek alá besorolták a fővárosban működő ellátó intézményeket. A Menhely Alapítvány igazgatója, Aknai Zoltán azt mondta lapunknak: a szállókon eddig egész jól be tudták tartani a szabályokat, egyedül az önállóan működő éjjeli menedékhelyeknél lehetnek problémák, hiszen ezek a reggeli órákban bezárnak. A szállókon ugyanakkor komoly kockázati tényező, hogy a fiatalabbak együtt vannak az idősebbekkel, őket a lehetőségekhez mérten próbálják külön helyiségekben elhelyezni. Ha valakinél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, a járványügyet kell értesíteni, ám tudomása szerint ilyenre még nem került sor. Aknai Zoltán szerint egyébként most nagyobb biztonságban vannak azok a hajléktalan emberek, akik az utcán élnek, ők ugyanis kevésbé érintkeznek másokkal. Az utcai szolgálatok ugyanakkor továbbra is működnek. Az Emmi útmutatója szerint az utcai szociális munkásoknak folyamatosan védőfelszerelést kellene viselniük, ám Aknai elmondása szerint ebből nagy hiány van. Akinek van gumikesztyűje, maszkja, annak sincs elegendő ahhoz, hogy a kollégákkal megoszthassa. A főváros egyébként 35 ezer védőmaszkot szerzett be az elmúlt napokban, amit a szociális ágazat dolgozói között osztanak szét.