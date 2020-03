Ők állnak a dél-koreai járványstratégia mögött

Többféle módszer létezik egy járvány megfékezésére, Dél-Korea azt a stratégiát választotta, hogy mindenkit tesztelnek, aki csak kicsit is bizonytalan az egészségi állapotában. Ehhez sok egyéb körülmény mellett az kell, hogy rendelkezésre álljon nagyon sok olyan gyorsteszt, amivel az első szűrést akár otthon is el lehet végezni. A Cshongdzsuban működő SD Biosensor üzeme ezeket a gyorsteszteket gyártja, most megmutatták, hogyan.