A csaknem 300 milliárd forintos lélegeztetőgép-biznisz mellett a koronavírus-járvány leküzdéséhez szükséges eszközökhöz is háromszoros túlárazással jutott hozzá az Orbán-kormány.
Miközben az új fertőzöttek száma rekordot döntött, sokan kénytelenek saját pénzből tesztelni magukat. Ez azonban nem olyan könnyű, mert az eszközök ára és minősége is rendkívül eltérő.
Felmerült, hogy a hazai forgalomban kapható termékek kiskereskedelmi ára európai összehasonlításban magas. A gyorstesztek kapcsán több panasz is érkezett a hatósághoz
A budapesti háziorvosokhoz eljuttatott csomagokban december elejéig felhasználható kínai eszközök voltak.
A tisztifőorvos megjegyezte: a legutolsó adatok szerint nagyon magas a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma, és ebben kell mielőbbi javulást elérni.
Az ígéretek szerint a koronavírus-negatívok azonnal visszatérhetnek majd a megszokott életükhöz.
A bizottság új közös közbeszerzési eljárást indított az oltáshoz szükséges orvosi eszközök beszerzéséhez.
A 15 percen belül eredményt adó, tünetmentes embereken is alkalmazható Covid19 gyorstesztet szeptember végén szeretné piacra dobni a Roche.
A járványügyi büdzsé kétharmadáról nem számolt be a rendőrség.
Az egészségügyi hatóság szerint mindössze 20 százalékos a teszt találati aránya, a kínai cég vitatja ezt.
Egy háziorvosokat tömörítő szervezet szerint csak a koronavírus kimutatására a légúti PCR-teszt megbízható, az ujjbegyvérre alapozott gyorstesztet elvetnék.
Többféle módszer létezik egy járvány megfékezésére, Dél-Korea azt a stratégiát választotta, hogy mindenkit tesztelnek, aki csak kicsit is bizonytalan az egészségi állapotában. Ehhez sok egyéb körülmény mellett az kell, hogy rendelkezésre álljon nagyon sok olyan gyorsteszt, amivel az első szűrést akár otthon is el lehet végezni. A Cshongdzsuban működő SD Biosensor üzeme ezeket a gyorsteszteket gyártja, most megmutatták, hogyan.
Gyorstesztet fejlesztett ki a koronavírus okozta fertőzés kimutatására egy amerikai cég, és sürgősségi eljárásban már meg is kapta az engedélyt a forgalmazásra az amerikai hatóságoktól.
Rendszeres szűréssel, állami felvilágosító kampányokkal lehetne lassítani a HIV fertőzés terjedését – állították szakemberek a fesztiválszezon kezdetére időzített tájékoztatójukon. Hazánkban évente 2-300 új beteget regisztrálnak, de még mindig sokan kerülnek orvoshoz az utolsó stádiumban.