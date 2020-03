Meghalt egy motoros Helvéciánál az M5-ösön

Az egyik tolvaj a rendőrautóban próbálta meg elrejteni a lopott órát.

Egy budakeszi otthonában tartózkodó férfi vette észre 2020. március 23-án délután, hogy szomszédja házának ablakából két férfi ugrott ki, kezükben tömött zacskókkal. Azt is megfigyelte, hogy milyen autóba pattantak, majd viharos gyorsasággal milyen irányba hajtottak el. Értesítette a rendőrséget, még a rendszámot is megosztotta velük - derül ki a police.hu beszámolójából. A menekülési útvonalon elindult járőrök megkapták az információt, és nem sokkal később a Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasoron meglátták a keresett kocsit.

Befarolva eléjük esélyt sem hagytak a további menekülésre.

A két férfit elfogták, a lopott holmik egy részét megtalálták a kocsi hátsó ülésére dobva kesztyűk, elemlámpa és csavarhúzó társaságában. A zsákmány másik, három szatyornyi példánya a helyszínen maradt, futás közben eldobálták az udvaron, ahogyan az ablak befeszítéséhez használt csavarhúzót is a hóban találták meg a rendőrök. Kiderült, mire megtalálták az alkalmas házat, több helyre csengettek be meséjükkel. Egy hólapáttal vállaltak volna takarítási munkát - persze az igazi ok annak feltérképezése volt, hogy üres-e a ház. Az egyik ingatlannál azonban senki nem jött ki, így az oldalsó ablakon bemásztak, összeszedték, amit értékesnek gondoltak (pénz, ékszerek), ám amikor kifelé mentek, a szomszéd meglátta őket, ezért a nehezebb táskákat eldobálták.

L. Zoltán előállítása közben megpróbálta a zsebében rejtegetett lopott órát eltüntetni, de hiába próbálta a rendőrautó hátsó ülése és háttámlája közé gyömöszölni, a járőrök észrevették.

A 24 éves budapesti B. Márió, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származó 27 éves társa, L. Zoltán ellen - fogva tartásuk mellett - lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Budaörsi Rendőrkapitányság.