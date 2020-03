Örül a szép időnek? Jövő héten mínusz 8-10 fok is lehet

Mivel csökkent a forgalom, nem kell annyi busz sem. Leállt a nemzetközi vasúti forgalom is. Müller Cecília tornára és takarításra biztat minket.

Mivel látványosan csökkent a közösségi közlekedés forgalma a vészhelyzet elrendelése óta, korlátozzák a helyközi közlekedését is, jellemzően a Volán és a BKK járatait. Országszerte szombati menetrendre állnak át a buszjáratok, de újítás most már mobil applikációval is lehet jegyet venni a Volánnál – mondta el az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Schanda Tamás, az innovációs minisztérium miniszterhelyettese. Schanda azt is bejelentette, hogy leállítják a most belföldön közlekedő nemzetközi vasúti járatokat, hisz azok úgysem hagyhatják el az országot.

A kormány gesztust tett az egészségügyi dolgozók felé is, akik a vészhelyzet lejártáig ingyen használhatják a tömegközlekedést

emellett: április 15-ig érvényesek maradnak a márciusi bérletek

a fenti határidőig nem kell hosszabbítani az ingyenességet vagy utazási kedvezményt biztosító lejárt igazolásokat sem

Schanda azonban mindenkit arra kért, hogy ha nem feltétlenül szükséges, ne tömegközlekedjen, és ha muszáj, a járműveken használja az 1,5 méteres védőtávot, megérkezéskor pedig mosson kezet.

Bár sok üzletben üresek bizonyos tartós élelmiszerek polcait, a miniszterhelyettes szerint nincs áruhiány – egyszerűen nem tudják olyan ütemben pótolni a kifogyó készleteket, ahogyan vásárolunk, ehhez nincs elég árufeltöltő. A kormány ezért egyszerűsített munkavállalási lehetőséggel segíti az áruházakat és láncokat, hogy találjanak új munkaerőt. Eközben aktív a fogyasztóvédelem is: március eleje óta 500 boltot ellenőriztek, főleg a patikákra élelmiszerüzletekre és webshopokra kíváncsiak. Schanda hangsúlyozta: zavartalan a nemzetközi áruforgalom is, a magukat egészségesnek érző sofőrök továbbra is dolgozhatnak. Ez – tegyük hozzá - ugyanakkor felvet némi kockázatot, hiszen a vírus lappangási ideje két hét is lehet, és a tünetmentes hordozók is fertőzhetik környezetüket.

Sovány húsok, tiszta billentyűzet és heti három torna

Müller Cecília a már ismert szombati járványügyi adatokat ismertette: az elmúlt 24 óra adatai alapján 343 igazolt koronavírusosról tudnak, és újabb idős, beteg ember halt medg koronavírus fertőzés-következtében. Így már 11 hazai áldozatról tudnak – Müller azonban fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy haláluk oka nem feltétlenül a vírusos megbetegedés volt, mert mindegyikükre igaz, hogy eleve krónikus megbetegedésben szenvedtek. Müller továbbra is arra kérte az időseket, hogy csak a legvégső esetben hagyják el otthonaikat, és menjenek bevásárolni reggel kilenc és dél között – és segítségnyújtásra biztatta a 65 év feletti, veszélyeztetett korosztály családtagjait és az önkormányzatokat. Utóbbiak esetében a tisztifőorvos hangsúlyozta: a segítségnyújtás jogszabályi kötelezettség is.

Müller Cecília a sajtótájékoztatón életmód-tanácsadást is tartott: szerinte a vészhelyzet idején is fontos, hogy az otthonról dolgozók tisztán tartsák tárgyaikat, munkakörnyezetüket – jobb híján például hipós vizes ronggyal is áttörölhetik klaviatúrájukat. Emellett fontos a heti háromszori testmozgás, akár otthon, és az egészséges táplálkozás is -sorolta a tisztifőorvos, aki szerint rendszeresen kell fogyasztanunk zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat, sovány húsokat, joghurtokat.

A Népszava kérdésére Müller Cecília nem árulta el, naponta hány pozitív koronavírusos esetet regisztrálnak, és hányan szorulnak intenzív ellátásra. Értesülésünket -miszerint fájdalmakkal küzdő daganatos betegtől is megtagadták a kórházi ellátást, a járványra hivatkozva- Müller sajnálattal hallotta, szerinte ilyent nem tehettek volna az érintett intézményben, mert a krónikus betegeket el kell látni.

A nem egy háztartásban élők – például barátnők – is sétálhatnak együtt, azonban meg kell tartaniuk a másfél méteres védőtávot – ez is elhangzott az operatív törzs tájékoztatóján. Az Index kérdésére - a viszonylag megengedő, egyéni sportolást és fodrászlátogatást is megengedő korlátozás nem váltja ki pont az ellenkező hatást – Müller nemmel felelt, szerinte eddig is egyértelmű volt, hogy az utcai csoportosulásokat el kell kerülni. Müller a HVG kérdésére elismerte, tudnak fertőzött egészségügyi dolgozóról is. Más felvetésre elmondta, nincs arról adat, hogy a terhes nőknél többletkockázatot jelentene a vírus, de ajánlott ugyanúgy óvni őket, mint az időseket, gyerekeket és krónikus betegeket.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, eddig 7302 magyar került hatósági házi karanténba, akiket több mint 44 ezer esetben ellenőriztek, és 163 személy ellen tettek feljelentés a karanténszabályok megszegése miatt.



Ez azt jelenti, hogy egy nap leforgása alatt 2270 új karantént rendeltek el.

Beszélt arról is, hogy a pénteken Magyarországról 15 személy ellen indult idegenrendészeti eljárás, két személyt kiutasítottak az országból - egy fővárosi lakossal szemben pedig azért nyomoznak, mert üveggel dobott meg egy mentőautót. Kiss ezúttal is hangsúlyozta, hogy a rendőrök alapvetően segítő szándékkal, empatikusan ellenőrzik majd a kijárási korlátozás betartását, de a rendszeres szabálysértők ötezer és félmillió forint közötti bírságra is számíthatnak.