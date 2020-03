Vihar előtti csend a magyar-osztrák határon

Normalizálódott a helyzet a magyar-osztrák határon azt követően, hogy pénteken mintegy 20 kilométeres sor torlódott fel az osztrák oldalon. Az ingázók nem kerülnek karanténba egy informális megállapodásnak köszönhetően.

Burgenlandban komoly riadalmat keltett, hogy a magyar fél döntése értelmében március 27-től minden Magyarországra hazatérő állampolgárnak 14 napos házi karanténba kell vonulnia, s a rendelkezés elviekben az ingázókra is vonatkozik. Ez súlyos csapás Burgenland számára, ahol az egészségügyben, illetve az ápolásban elengedhetetlen a magyar munkaerő. Hans-Peter Doskozil szociáldemokrata tartományi vezető ezért pénteken arra kérte Sebastian Kurz kancellár kormányát, vegye fel a kapcsolatot a magyar illetékesekkel és mielőbb találjon megoldást a magyar ingázók ügyére. A bécsi külügyminisztérium meglepetését fejezte ki a kéréssel kapcsolatban. A tárca azt közölte, hogy Karl Nehammer belügyminiszter, Karoline Edtstadler Európa-ügyi miniszter, valamint Alexander Schallenberg (mindhárman az Osztrák Néppárt, az ÖVP tagjai) állandó kapcsolatban állnak magyar kollégáikkal, hogy továbbra is lehetővé tegyék az ingázók szabad közlekedését a határon. „Erről azonban a burgenlandi tartományi kormánynak is tudnia kell, mert a belügyminiszter a tartományi vezető helyettesével is kapcsolatban állt” – hangzik a bécsi külügyminisztérium közleménye. Szombatra normalizálódott is a helyzet. Doskozil szóvivője szerint ez egy informális megállapodásnak köszönhető. Hangsúlyozta azonban, a helyzet csak akkor javulhat tartósan, ha bilaterális megállapodás születik Magyarország és Ausztria között. A Sopron-klingenbachi határátkelőn szombaton nyugalom honolt, a szokottnál sokkal kevesebb személygépkocsi és kamion közlekedett. A határ mindkét oldalán a hatóságok egészségügyi ellenőrzést hajtanak végre. Az ellenőrzés azonban nem csak e tekintetben szigorú, mindenkinek számot kell adnia arról, miért lépi át a határt. Két magyar ingázó az ORF burgenlandi tudósítójának elmondta, hogy korlátozások nélkül kelhettek át a határon, de be kellett mutatniuk a munkavállalói dokumentumukat és a lakcímkártyájukat. Továbbra is minden nap Ausztriába járnak át dolgozni – közölték. Egyikük az egészségügyben, másikuk az élelmiszerszektorban dolgozik.

A Hegyeshalommal szembeni nickelsdorfi határátkelőt is viszonylagos nyugalom jellemezte. A kamionok átengedése továbbra is tömbökben zajlik, ami szombaton nyolc kilométeres dugót eredményezett, igaz, ez pénteken még a 17 kilométert is elérte. Szabadon közlekedhetnek és nem kerülnek karanténba azok a magyar munkavállalók sem, akik az osztrák agrárágazatban dolgoznak – közölte a burgenlandi agrárkamara elnöke, Nikolaus Berlakovich. Erről is szóbeli megállapodás született – tette hozzá. A burgenlandi gazdasági kamara kiemelte, a javuló helyzet ellenére még nem lehet fellélegezni. Ezért továbbra is jelentős engedményekkel próbálják meg rávenni a magyar ingázókat arra, ne utazzanak haza és maradjanak Ausztriában. Amint az osztrák közszolgálati médium, az ORF pénteken egy magyar nyelvű cikkben írta, tartomány ingyenes szállást biztosít, és bónuszok, utalványok és más kedvezmények formájában is segíti az ingázók önfenntartását. „A felhívás azoknak is szól, akik korábban az ápolási területen dolgoztak, és akiknek ápolási asszisztensi és szakasszisztensi diplomájuk van. Őket arra kérjük, kapcsolódjanak be az otthonok és a mozgó ellátás fenntartásába!“ – közölte Christian Illedits tartományi tanácsos. Jelenleg összesen nyolc határállomás van nyitva Magyarország és Ausztria között. Ezek a következők: Hegyeshalom-Nickelsdorf, Sopron-Klingenbach, Rábafüzes-Heilgenkreuz, valamint Fertőd-Pamhagen, Szentpéterfa-Eberau, Bucsu-Schachendorf, Kópháza-Deutschkreuz és Kőszeg-Rattersdorf.