1,6 millióval a zsebében, menekülés közben kapcsolták le a rendőrök az unokázós csalót (videó)

Unokázós legendával csalta ki egy idős megtakarított pénzét, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.

A Pest megyei nyomozók 2020. március 26-án kora délután Dunaharasztin állták útját egy autóval menekülő csalónak - írja honlapján a rendőrség. Egy egyelőre ismeretlen tettes nem sokkal azelőtt felhívott egy 73 éves helyi férfit és 1,6 millió forintot csalt ki tőle azzal a mesével, hogy fia balesetet okozott és sürgősen pénzre van szüksége. Az összegért az isaszegi K. Dávidot küldte, aki át is vette az időstől a bélelt borítékot, majd igyekezett volna odébb állni, ám a rendőrök egy lámpás kereszteződésnél elvágták menekülési útvonalát. Miután elfogták, a pénzt hiánytalanul ugyanott találták, ahová nem sokkal azelőtt elrejtette, a nadrágzsebében. A lefoglalt bankjegyeket visszaadták a sértettnek.

Az azóta letartóztatott 31 éves férfi ellen csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya azt is vizsgálja, hogy ki vagy kik a tettestársai a bűncselekmény elkövetésében. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya több mint egy éve indította útjára „Bontsa a vonalat” kampányát, amely az ilyen típusú csalások megismerésére, a módszer minél szélesebb körben való terjesztésére hivatott, valamint tanácsokkal látja el a potenciális sértetti körbe tartozókat és hozzátartozóikat. Az idősek, szépkorúak jóhiszeműségét, együttérzését kihasználó, közlekedési balesetre hivatkozva csalással kísérletezők a közelmúltban többször kaptak nem várt választ: „Adjon hálát az Úrnak, hogy nem lett semmi baja!”, „Az én fiamnak van casco-ja, majd az lerendezi!” – majd bontották a vonalat. A hívott fél leghalványabb kétkedése is elriasztja a próbálkozót, ahogyan erre is akadt már számos példa. Ne higgyenek a mesének, nem árt a gyanakvás! - hívja fel a figyelmet a rendőrség.