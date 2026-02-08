Az uhutól a tojás kora óta nevelt hattyúig – Madármentők Dunaharasztin

Uhu bagoly, tundrai kis hattyú, kuvik és szürke gém egyaránt lábadozott már a Tollas Barát Madármentő Alapítvány dunaharaszti állomásán. Évente több száz egyed szorul gondozásra, a veszélyek egy részét a vadállatok, többségét civilizációs kihívások, köztük emberek okozzák. Puskával, mérgezéssel, üvegfalakkal. De az állatbarátok sem ma kezdték, ebben a kihívásokkal teli környezetben vállal kulcsszerepet a madármentő alapítvány, amely nap mint nap a sérült és bajba jutott madarak megsegítésén dolgozik. Ki is érdemelte Az év állatvédő szervezete 2024 díjat is. Galéria.