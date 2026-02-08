Uhu bagoly, tundrai kis hattyú, kuvik és szürke gém egyaránt lábadozott már a Tollas Barát Madármentő Alapítvány dunaharaszti állomásán. Évente több száz egyed szorul gondozásra, a veszélyek egy részét a vadállatok, többségét civilizációs kihívások, köztük emberek okozzák. Puskával, mérgezéssel, üvegfalakkal. De az állatbarátok sem ma kezdték, ebben a kihívásokkal teli környezetben vállal kulcsszerepet a madármentő alapítvány, amely nap mint nap a sérült és bajba jutott madarak megsegítésén dolgozik. Ki is érdemelte Az év állatvédő szervezete 2024 díjat is. Galéria.
Buszsávot avatott Dunaharasztiban a Palkovics-féle Technológiai és Ipari Minisztérium, bár inkább gondolkodnia kellett volna, hogy rájöjjön, talán nincs is rá szükség. Főleg, ha jobban előkészítik a torlódásokat súlyosbító vasútfelújítást és kevésbé előzékenyek egy NER-közeli építővel.
A tűzoltók megerősítették a gáz jelenlétét a házban.
Emberölési kísérlet miatt indul ellene eljárás.
Unokázós legendával csalta ki egy idős megtakarított pénzét, de nem sokáig örülhetett a zsákmánynak.
Többnyire kisgyerekes családok életét keseríti meg az önkormányzati engedéllyel közelükben működő aszfaltüzem.
A rendőrök teljes útlezárás mellett kezdték meg a helyszínelést.
Két kilométeres torlódás alakult ki az M0-s autóúton Dunaharaszti külterületén, mert egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze pénteken - írja az MTI a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság infromációi alapján.
Egy nyerges vontatóról borultak le sörösrekeszek Dunaharasztiban az 51-es út és a Némedi út kereszteződésében szerdán.
Két sávon megindult a forgalom Dunaharaszti külterületén, az M0-ás autóúton, ahol baleset miatt teljes útlezárás volt érvényben - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Gyógyszerhamisító labort számoltak fel a rendőrök Budapest XVIII. kerületében, a lefoglalt hamis tabletták és ampullák feketepiaci értéke 600 millió forint. A KÉPRE KATTINTVA TÖBB FOTÓT LÁTHAT!
Néhány bungaló leégett, egy ember pedig könnyebben megsérült a kedden Dunaharasztinál keletkezett tűzben - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője
Tűz keletkezett egy parkoló autóbuszban Dunaharasztiban, a Király utcában. A tűzben szerencsére senki nem sérült meg.
Teherautó gázolt halálra egy gyalogost az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán Dunaharaszti külterületén péntek este - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tűz ütött ki Dunaharasztiban, a Nádor utcai óvodában pénteken kora délután. Senki sem sérült meg - tájékoztatott a Pest megyei katasztrófavédelmi szóvivő.
Személygépkocsi gyalogost gázolt szombaton hajnalban az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. A gyalogos férfi életét vesztette - olvasható a police.hu-n.
Meghalt egy motoros, aki személyautóval ütközött Pest megyében péntek délután - közölte az Országos Mentőszolgálat és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó Dunaharaszti határában, majd egy parkoló autónak csapódtak. A karambolozó járművek teljesen összetörtek.
Vízbe fulladt egy férfi az Alsónémedit Dunaharasztival összekötő út melletti Kék-tóban.
Ismét járható az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető szakasza Dunaharaszti térségében, ahol szerda dél körül több jármű ütközött össze – közölte az Útinform.
Újraindult a vonatközlekedés Dunaharasztinál, ahol előzőleg elsodort egy fiatal férfit a Kőbánya-Kispestről Kunszentmiklós-Tassra tartó személyvonat - közölte az MTI-vel a Mávinform kedd este.
Hatvan embernek, közöttük harminc mozgássérültnek kellett elhagynia a szobáját a dunaharaszti idősotthonban, mert az épület falánál lévő gázcsonknak tolatott egy autó, és emiatt ömlik a gáz.
Egy ember meghalt, amikor kamion és egy kisteherautó ütközött össze szerda délután az M0-s autóút 24-es kilométerénél Dunaharaszti térségében, az 51-es főúti felhajtójánál.
A 51-es főúton Dunaharaszti és Taksony között három autó ütközött össze, ketten könnyebben megsérültek.
Elfogták a rendőrök M. Imrét, aki - a gyanú szerint - legalább nyolc nőt megtámadott az elmúlt hetekben Dunaharasztin. A HavariaPress úgy tudja, a sorozatrabló beismerő vallomast tett.
Kigyulladt egy családi ház kedden Dunaharasztiban, a tűzoltók holttestet találtak az épületben - közölte a katasztrófavédelem.
Átszakította egy családi ház kerítését egy teherautó vasárnap délután Dunaharasztiban, miután összeütközött egy személyautóval - közölte a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.