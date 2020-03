Újraindult Vuhanban a tömegközlekedés egy része

A legtöbb áldozatot Európában követelte a járvány.



Világszerte 665 616-an fertőződtek meg az új koronavírussal, a halottak száma 30 857, a gyógyultaké pedig 141 746 - tájékoztatott honlapján a Johns Hopkins Egyetem vasárnap délelőtt. A baltimore-i oktatási intézmény összesítése szerint a vírusfertőzést 177 országban és területen mutatták ki. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.

A legtöbben, több mint 21 330 -an Európában haltak meg.

A koronavírus legfőbb európai gócpontjának számító Olaszországban az elmúlt 24 órában 889-en haltak meg, az új koronavírushoz köthetően eddig 10023-an. Lassult ugyanakkor a fertőződések üteme, 92 472 a megfertőződtek száma. Spanyolországban 832-en haltak meg az elmúlt 24 órában, és 5982-re emelkedett az új koronavírushoz köthető halottak összesített száma, és 7516-an fertőződtek meg. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szombati rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az országban leállnak két hétre a nem létfontosságú ágazatok a járvány terjedésének megfékezése érdekében. Franciaországban 24 óra alatt 2317-re emelkedett a koronavírus-fertőzés miatt kórházban elhunytak száma - közölte szombaton honlapján a francia kormány. Édouard Philippe miniszterelnök eközben sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy a lakossági karantén következő két hete nehezebb lesz, mint az előző két hét volt, és a küzdelem csak most kezdődik. A 38 105 regisztrált beteg közül 17 620-an vannak kórházban, közülük 4273-an intenzív osztályokon. Németországban vasárnap délelőtt 57 695 fertőzöttet tartottak nyilván. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 433-ra emelkedett. Nagy-Britanniában a szombaton ismertetett adatok szerint egy nap alatt 260-nal emelkedett és átlépte az ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak száma. Ez az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta. A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai tagozatának orvosigazgatója tájékoztatása szerint nagyon jó eredmény lenne, ha 20 ezer alatt lehetne tartani a halálozások számát a járvány végéig. 17 315-re emelkedett azoknak a száma, akiknek szervezetében kimutatták az új típusú koronavírust. Az Egyesült Államokban vasárnap délelőtt már 2192 a járvány halálos áldozatainak száma. A halottak száma néhány nap alatt megduplázódott. A vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma 124 686. A halálos áldozatok között van egy csecsemő is. Illinois állam kormányzója, J. B. Pritzker Chicagóban jelentette be, hogy a kisbabánál kimutatták a fertőzöttséget az új típusú koronavírussal, de egyelőre vizsgálják, hogy a kicsinek volt-e esetleg más betegsége is. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány a múlt év végén elkezdődött, 82 061 esetet tartottak nyilván, 3304-en haltak meg. Az ország megtiltotta a külföldieknek a belépést területére, mert jelenleg a beutazók jelentik a legnagyobb veszélyt a kórokozó terjedése szempontjából. Vasárnaptól jelentősen csökkentették a nemzetközi repülőgép-járatok számát is. Szakértők szerint a korlátozások hatása nagyjából tíznapos időeltolódással mutatkozik meg az adatokban. Az AFP francia hírügynökség számítása szerint már több mint hárommilliárd embert szólítottak fel otthonmaradásra a világ 70 országában vagy régiójában a Covid-19 járvány megfékezése érdekében.