A főváros megállapodott egy magánlaborral arról, hogy megteremtik a koronavírus szűrésének feltételeit

Karácsony Gergely reméli, hogy már jövő héttől szűrhetik a frontvonalban dolgozókat.

Munkatársaim tegnap megállapodtak egy magánlaborral a szűrővizsgálatok feltételeinek megteremtéséről. Ha rajtunk múlik a jövő héttől szűréssel is védjük Budapest hőseit, akik bennünket védenek a járványtól - jelentette be Karácsony Gergely Facebook-oldalán. A főpolgármester bejegyzésében arról írt, hogy Olaszországban már több mint 6000 egészségügyi dolgozó fertőződött meg koronavírussal. Szombaton pedig László Imre, XI. kerület polgármestere számolt be róla, hogy Újbudán is fertőzött lett két háziorvos.

„Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mellett a Magyar Orvosi Kamara is arra figyelmeztet, hogy a koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében többet kell tesztelni. Szűrni kell azokat, akik a frontvonalban küzdenek a járvánnyal. A főváros ezért dolgozik azon, hogy megteremtse a feltételeit a budapesti egészségügyben, illetve szociális ellátásban dolgozó munkatársaink szűrésének” - közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely megjegyezte azt is, hogy ehhez három dolog biztosan kell: eszköz, laboratóriumi kapacitás és persze pénz.