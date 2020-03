Nyomoz a rendőrség Mohács polgármestere ellen, aki szerint a város járványgócponttá vált

Az operatív törzs tájékoztatása szerint jelenleg 14 koronavírusos beteget ápolnak intenzív osztályon.

Kórházparancsnokok kezdik meg munkájukat hamarosan a kijelölt kórházakban egy friss kormánydöntés alapján. Elsődleges feladatuk a készletgazdálkodás ellenőrzése és az információáramlás biztosítása lesz, de az intézmények védelméért is ők felelnek majd. Orvosszakmai kérdésekbe nem szólhatnak bele - jelentette be Lakatos Tibor ezredes az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján.

Bíznak abban, hogy az adatszolgáltatás átvételével tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat. Ahogyan azt megírtuk : a feladatra olyan rendvédelmi szakembereket kerestek, akiknek lehetőleg van katasztrófa orvostani végzettsége is. Egy megyei egészségügyi intézmény főorvosa korábban azt nyilatkozta lapunknak, hogy a katonai parancsnokság a kórházak egységes, új típusú kormányzati irányításának első lépése. Úgy vélekedett, hogy a honvédség egyenruhásai nem is szólnak bele a gyógyításba, de arra alkalmasak, hogy az intézmények dolgozóinak és annak vezetőinek „kifogásait” hatalmi szóval letörjék. Egy másik kórházi vezető úgy látja, a kormány egyszerűen erőt akart mutatni a polgárok felé és szerinte is sok mindent el lehet érni a fegyelemmel. Lakatos Tibor vasárnap közölte azt is, hogy a kijárási korlátozás bizonyos mozgást lehetővé tesz, de nem jelenti azt, hogy mindenki szabadon használhatja a köztereket, hiszen az intézkedés célja, hogy csökkentse a vírus terjedését. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 65 magyar állampolgárnál mutatták ki az elmúlt 24 órában az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 408-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt két újabb idős, alapbetegségekkel küzdő beteg. Így már 13 beteg halt meg a vírus következtében Magyarországon.

Elmondása szerint a két újabb áldozat, egy 86 és egy 90 éves ember már gyenge egészségügyi állapotban volt, és a fertőzés feltette az i-re a pontot.

Közölte, hogy várhatóan nagyot fog még nőni a fertőzöttek száma, sok az esetszám, ezért a laboratóriumi mintavételek száma is növekszik. Folyamatosan, napi 24 órában folynak a vizsgálatok. Kijelentette, hogy vélhetően az új fertőzöttek enyhe tüneteket fognak mutatni, mivel az a jellemző az alapvetően egészséges embereknél. Akiknél alapbetegségüknél fogva magasabb kockázatot jelent a vírus, azoknál okozhat súlyosabb tüneteket a fertőzés. Müller Cecília nyomatékosította a higiénés szabályok, illetve az egymástól való távolságtartás fontosságát. Javasolta, hogy az idősek a 9 és 12 óra közötti bevásárlási lehetőségre végszükségként tekintsenek, csak akkor éljenek vele, ha máshogy nem tudják megoldani a vásárlást. Azt kérte, hogy mindenki járuljon hozzá, hogy lehetőleg ne legyen szükség kórházi kezelésre. Újságírói érdeklődésre Müller Cecília megerősítette, hogy van a fertőzöttek között fiatal, illetve gyermek, mivel a vírus senkit nem kímél. Hangsúlyozta, hogy az egész populációban bárki megfertőződhet, és bárkit megfertőzhet, ezért kell kerülni a kontaktust. Lakatos Tibor szerint megértették az emberek, hogy a kijárási korlátozás az ő érdeküket szolgálja, többnyire betartják a vásárlási időkorlátot. A boltok is körültekintően jártak el, betartották az előírást. Müller Cecília elmondta, hogy az érkezett védőfelszerelések különböző minőségűek, ezért minden szállítmányt átvizsgálnak, mivel rendkívül fontos, hogy ezek megbízhatóak legyenek. - Vannak egészségügyi dolgozók, akik tüneteket produkálnak, és az ő szoros kontaktjaik sem dolgoznak most - erősítette meg Müller Cecília arra a kérdésre, hogy hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg eddig. Lakatos Tibor azt kérte, hogy az emberek ne gyülekezzenek, ne csoportosan töltsék el a szabadidejüket. Az országos tisztifőorvos - kérdésre elmondta -, szerinte nem kiugróan magas Magyarországon az elhunytak aránya, pontosan megfelel annak, amint a többi országban láttunk. Hozzátette, hogy semmiféle összehasonlítgatásnak nincsen helye, és értelme sincsen szakmailag. Ezt azzal indokolta, hogy a fertőzések száma attól is függ, hogy milyen intézkedést, milyen időben vezetnek be. Meglátása szerint Magyarország ezeket időben meglépte.



Az elmúlt órában kapott friss információk szerint jelenleg 14-en szorulnak intenzív, lélegeztetéssel járó kezelésre.

Müller Cecília elmondta, hogy a szív-és érrendszeri megbetegedések, illetve a rosszindulatú, daganatos megbetegedések azok a tipikus krónikus betegségek, amelyek a leginkább növelik a koronavírus fertőzésének súlyosabb kimenetelét. Mindezt a halálesetek alapján állapították meg. Kiderült az is, hogy koronavírussal fertőzött a nagymágocsi idősek otthona egyik lakója. A tisztifőorvos elmesélte, hogy egy ápolt elesett, kórházba került, ott pedig belázasodott. Mintavétel után pozitív lett a koronavírus-tesztje. Az intézményben vizsgálat indult, a 286 ápoltból heten fertőződtek meg a vírussal, de a dolgozók között nem találtak pozitív esetet. Beszélt arról is, hogy az egészségügyben vannak olyan kezelések, amelyeket később is el lehet végezni, de vannak olyan, amelyeket el kell végezni. Az akut fájdalommal küzdő, illetve a sürgős ellátást igénylő betegeket nem küldhetik el az intézmények. Az elhunytak átlagéletkora 69 év. Lakatos Tibor közölte, hogy nem látják indokoltnak azt, hogy a két hetes kijárási tilalmon belül a vásárlási időkorláton módosítsanak. Ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy tervezik-e módosítani, hogy az idősek 9 óra előtt is mehessenek már vásárolni. Müller Cecília szerint rövid időnk van arra, hogy komolyan vegyünk az összes előírást azért, hogy tömeges szakaszban is kezelni tudjuk az összes megbetegedettet. Ezt mutatja, hogy 24 óra alatt 65-tel emelkedett a fertőzöttek száma.